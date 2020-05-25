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香港若淪「一國一制」　國安人士：港澳條例恐停止適用

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▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議。（圖／路透，下同）

文／中央社記者葉素萍、劉冠廷台北24日電

國安人士24日表示，若「香港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，「港澳條例」讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸「兩岸人民關係條例」。

香港民眾24日上街抗議港版國安法，總統蔡英文晚間透過臉書表示，對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。她要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。

蔡總統也提到，香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲香港政府發表聲明強調，遊行印證國家安全立法的必要性和迫切性。

國安人士晚間補充表示，若「香港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，「港澳條例」讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸「兩岸人民關係條例」。

他指出，若一旦如此，則將影響資金審查、港人居留、旅行管制等各項措施作為。此種宣示代表某種程度抵制香港被「中國化」，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。

國安人士指出，現在對港資的規定與對陸資的規定不一樣，但如果港澳條例停止適用，改適用兩岸關係條例，那就是把港資視同陸資，而港人居留的規定也會停止適用。

對於外界提出難民法等修法，不願具名的民進黨立委則表示，針對香港目前的狀況，思考的方向應該是聯合世界的民主的國家，採取一致性的作為。個別的動作雖想凸顯台灣與香港密切的關係，但也要慎防被北京扣上其他帽子。

根據港澳條例第60條規定，本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害臺灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於10日內送請立法院追認，如立法院1/2不同意或不為審議時，該決定立即失效。（編輯：蘇龍麒）

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