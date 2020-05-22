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立院三讀／操作槍納入槍枝管制　違法製造販賣「模擬槍」最高處250萬罰鍰

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▲▼立法院院會 中華民國109年度中央政府總預算案 三讀 游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會22日三讀通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案，增列制式、非制式槍械定義，為遏阻改造槍枝氾濫，也將市面上容易取得的「操作槍」納入模擬槍管制範疇，若製造、販賣運輸或轉讓查禁的模擬槍，違者最高可處250萬元以下罰鍰。

行政院於提案中指出，現行查獲具殺傷力之違法槍枝，多屬非制式槍枝，可遠距離致人死傷，且殺傷力不亞於制式槍枝，對人民生命、身體、自由及財產造成危害，實際上與制式槍枝無異，因此沒有必要再區分制式與非制式槍枝。

行政院說明，國內部分廠商意圖規避關模擬槍須具備打擊底火之要件，製造形式及材質類似真槍之玩具槍商品，並自稱為「操作槍」，以一般商品型態流通於實體店面或網路商城，使不法分子可輕易購買取得，且以簡易機具即可將「操作槍」改造成具殺傷力之火藥式槍枝，取得成本遠低於購買制式槍枝，導致「操作槍」成為改造槍枝之主要基材，實際上已產生管制漏洞。

行政院表示，為確實抑制違法槍枝，及有效管制足以改造成具有殺傷力之模擬槍，以降低非法改造槍枝出現之可能性，並達成維護社會治安及保障人民權益之目的，因此提出《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案。

三讀條文修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，將所有具殺傷力的各式槍砲，無分非制式與制式的差別，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處，若未經許可製造、販賣或運輸制式或非制式手槍者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬元以下罰金。

針對「模擬槍」定義，三讀條文也刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，將「操作槍」納入模擬槍管制範疇。

三讀條文也明訂，製造、販賣、運輸或轉讓公告查禁的模擬槍者，處新台幣250萬元以下罰鍰，但專供外銷及研發並經警察機關許可，列冊以備稽查者，不在此限。此外，改造被查禁的模擬槍可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，則從現行20萬元罰鍰提高至30萬元罰鍰。

此外，為考量原住民在傳統上有打獵文化，三讀條文也規定，若原住民未經許可，製造、運輸、持有自製獵槍、其主要組成零件或彈藥，又或自製魚槍供作生活工具之用，又或者原住民間互相出借、轉讓或寄藏自製獵槍或魚槍者，均不適用本條例有關刑罰之規定，改處2千元以上、2萬元以下罰鍰，相關檢查、管理辦法由內政部會同原民會及國防部定之。

針對修法前已持有操作槍的民眾，內政部長徐國勇日前說明，屆時將會開放民眾在修法通過後6個月內向警察機關報備，有報備者就不會開罰，政府也會落實相關公告、宣導作業。

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