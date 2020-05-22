柯文哲批立院「沒效率」：在北市府...慢來的直接到後面罰站

▲柯文哲短講時不斷被響鈴干擾。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨22日在立院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，台北市長柯文哲受邀出席發表短講。在短講開始不久後，當柯文哲講到紓困之亂時，立院議場響鈴提醒立委開會，時間斷斷續續長達7分鐘，讓頻頻被打斷的他忍不住抱怨，沒有效率、國家要改進，「在台北市政府比長官慢就是遲到，慢來的直接到後面罰站」。

在會前，柯文哲到場時面對媒體追問「市府被說是錢櫃門神」、「罷韓之後韓國瑜的下一步」；面對媒體爭相提問，柯淡定在幕僚陪同下，一語不發走入會場。

根據議事規則，立法院會當天第一次表決議案前，會先響鈴7分鐘，讓立委有充足時間從各會館走到議場。但今天下午恰逢柯文哲發表短講，會談時提到紓困之亂、萬元之亂時，剛好開始響鈴。

柯文哲一開始還開玩笑說，以為講到重點，但接著鈴響不斷，柯忍不住表示，「響2聲就夠，立法院響那麼多聲幹麼？有聽到就是有聽到，哪裡需要7分鐘取提醒人，沒有效率」；柯還說，這就是國家要改進的地方，有聽到就是有聽到，哪裡需要7分鐘取提醒人，沒有效率，「這個這麼多年？沒有改革嗎？我受不了」。

而一旁的會議主持人陳思宇不斷打圓場，表示是議場提醒立委前往表決的鈴聲，請柯文哲繼續演說，工作人員還關門試圖降低干擾，但鈴聲仍相當大，柯忍不住問，「這真的要響7分鐘，已經這麼多年了嗎？實在是」。