愛女受困會館電梯20分鐘！賴惠員怒批立院管理缺失…2月就告知零件斷裂

圖文／鏡週刊

立法院上週五（15日）舉行經費稽核委員會，民進黨立委賴惠員在會議中爆料，她辦公室的張姓助理本月13日上午8時許在立委住宿會館台北會館搭電梯時受困約20分鐘，而電梯早在2月就被檢查出零件破損，質疑立法院總務處管理有缺失。總務處長蔡衞民當場向賴道歉，但也揭露該名張姓助理就是賴惠員的女兒張庭軒。

根據立法院iVod系統還原當天會議狀況，賴惠員當天是輪值召委，在討論完派車議題後，她特地請國民黨立委翁重鈞幫忙主持會議，賴惠員指出，5月13日台北會館發生電梯故障事件，上午8點19分她的助理被困，8點22分助理打電話求救，但會館人員8點半才打119請消防隊到場救援，到8點40分才脫困，而她到9點10分才接到立院通知她的助理受困電梯。

賴惠員還揭露，針對她調出的資料，2月18日的電梯例行檢修就發現主機有零件破損需要更換，3月2日的維修檢查也再次提醒，卻沒有改善，5月13日果然電梯發生故障事件。

面對立委當面斥責，蔡衞民當場道歉說：「關於張小姐受困在電梯造成驚恐，立法院再次致歉。」他強調，當天電梯故障前，會館櫃台人員已發現電梯有怪聲，因此在賴的助理受困第一時間就抵達電梯旁，當時電梯實際已經抵達1樓，但是電梯門無法開啟，「委員的女兒」就被受困。蔡意外揭露這名張姓助理，就是賴惠員的女兒。

蔡衞民接著解釋，因為當時電梯並沒有完全故障，仍可上下移動，櫃台同仁把電梯移到地下1樓，讓它不能再使用，試圖以手的力量扳開門，也在第一時間安慰受困的張小姐，但因同仁無法打開電梯門，才沒有第一時間通知消防隊，導致張小姐受困20分鐘。

聽完蔡衞民解釋，賴惠員批評，立法院警戒性太低，現場搶修已怠慢，且2月18日就已經告知零件有斷裂情形，卻沒有維修更換。她還說，隔天她搭電梯時也按了電梯的緊急搶救鈴，但鈴聲響了2分鐘，會館人員竟然還問「這是什麼聲音？」可見平時訓練不足。

另外，賴惠員還指，電梯求救的對講機被塞在角落，她花很大力氣才拉出來，14日下午會館才把對講機移到外面。她對蔡衞民呼籲：「你再2個月就要退休，是不是應該超前部署，把台北會館、大安會館管理好好檢討！」

除了電梯維修出狀況賴惠員接著出示手中資料，強調現在在台北會館的公布欄張貼的公告，竟仍有2007年、甚至1999年張貼的公告。她怒批，張貼超過20年的公告都沒有更新，「這有什麼管理可言？」蔡衞民尷尬回應，公告逾時沒有撤下是立法院的錯誤，不過如果是延續性需要注意的公告，就不會更換。

不只是會館的問題，賴惠員接著還問蔡衞民：「立法院有沒有違章建築？」蔡衞民坦言，立法院存在違章建築（指議場旁小吃部所在的建築物），之前與台北市政府換地作業完成後，正在申請違章合法化，目前還在申請過程作業中，「立法院當然不能允許這樣的情況存在。」

本刊調查，賴惠員的二女兒張庭軒目前在賴台北研究室擔任助理，外型可愛。去年3月賴惠員登記參選民進黨立委黨內初選時，張曾接受媒體訪問時說：「願意跟台南市民分享媽媽。」讓賴當場落淚，母女感情相當融洽。

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