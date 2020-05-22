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用公務車超時！陳玉珍提案「不要公布名單」…立院決議：繼續揭露！

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立法院經費稽核委員會4月17日會議通過決議，未來不再公布每月派用公務車平均時數超過80小時的立委名單，不過如今將翻案仍會公布。

圖、文／鏡週刊

本刊曾報導立法院經費稽核委員會4月17日會議通過決議，未來不再公布每月派用公務車平均時數超過80小時的立委名單。不過，5月15日該委員會第2次開會，民進黨資深立委何欣純提議維持原制度，若超時就該公布，才符合用車公平性。雖然國民黨立委陳玉珍一度有異議，但最後仍翻案成功，未來超時用車立委仍將公布。

回顧前次經費稽核委員會，國民黨立委翁重鈞、陳玉珍提案要求檢討增加每月用車時數上限，且用車超時名單也不需要公布。經過在場立委同意通過。本刊當時也發現，陳玉珍當時就在派車超時名單中。

不過，5月15日該委員會第2次會議，前一次會議請假的何欣純率先發言指出，過去之所以公布超時派車名單，是因為過去沒有規定前，中南部很多立委派不到公務車，加上司機又因一例一休實施，需符合《勞基法》規定，為求公平合理，才會做出決議，希望能有小小約束力。但上次會議決議不公開，恐怕又重蹈有立委派不到車、有立委把公務車當成私人駕駛的覆轍。

在場的范雲對何欣純的提案表達支持，翁重鈞則說，公布立委名單的話「沒什麼尊嚴」，因此他建議第一次超時不用公布，第二次再公布。何欣純表示，公布也沒有強制處罰，只是希望立委能自制，「超過就公布啦！這樣比較公平。」翁才說他沒意見。

立法院總務處長蔡衛民表示，如果用車超過80小時不揭露，確實可能會有派車不公平的狀況，若決議依照之前運作方式公布，該處沒有意見。最後會議就無異議通過繼續公布超時用車立委名單。

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