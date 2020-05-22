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《外役監條例》修正通過　累犯受刑人可參與外役監遴選

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▲▼法務部矯正署八德外役監，外役監，監獄，受刑人 。（圖／記者徐文彬攝）

▲法務部矯正署八德外役監 。（圖／記者徐文彬攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會22日三讀通過《外役監條例》修正草案，放寬累犯受刑人可以參與外役監遴選的規定，累犯若已執行完畢前案，且為受6個月以下有期徒刑宣告者，得遴選為外役監受刑人。

民進黨立委邱志偉指出，現行《外役監條例》規定，累犯不論前案情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外，然而司法院大法官解釋第775號揭示，法院於量刑階段，應視累犯個案情節斟酌刑罰，有違反比例原則之虞。

此外，現代國家的刑罰目的，為促使受刑人回歸社會生活為原則，彰顯外役監中間性處遇功能，確實有將前案量刑輕微之累犯納入遴選資格的必要，除了協助更多受刑人及早回歸社會，也能同時紓解一般監獄超額收容問題，因此提出《外役監條例》第4條條文修正草案，放寬外役監受刑人遴選資格 ，擴大其中間性處遇功能之適用對象。

現行《外役監條例》規定，受刑人若觸犯《刑法》第161條、《毒品危害防制條例》、累犯、因犯罪而撤銷假釋、另有保安處分待執行、觸犯《性侵害犯罪防治法》第2條第1項所列各款之罪、《家庭暴力防治法》第2條第2款所稱家庭暴力罪之受刑人，不得遴選為外役監受刑人。

三讀條文則放寬限制，明定累犯若已執行完畢前案，且為受6個月以下有期徒刑宣告者，得遴選為外役監受刑人。條文也規定，遴選外役監受刑人之辦理方式、程序、遴調條件、審查基準及其他應遵行事項之辦法 ，皆由法務部訂定。

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