立院三讀《農民退休儲金條例》　農民滿65歲可按月領退休儲金

▲立法院三讀《農民退休儲金條例》，農民年滿65歲可按月請領退休儲金。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會22日三讀通過《農民退休儲金條例》草案，三讀條文明定，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金，農委會主委陳吉仲日前表示，預計2021年1月1日上路。

陳吉仲指出，當前我國軍公教人員及勞工，分別有軍人保險、公教人員保險及勞工保險之退伍給付、養老給付及老年給付，亦有可支領退休金之制度，農民所參加之農民健康保險欠缺老年給付，亦無退休金制度，農民老年生活保障尚有不足。

陳吉仲表示，考量我國農業人口結構轉變，以及因應氣候變遷、維護國家糧食安全，政府應健全農民社會安全制度，提高農民年老後之經濟生活保障，以鼓勵年輕人投入農業生產，調整農業勞動力結構。

此外，因退休經濟生活保障程度提高，間接促使老年農民安心退休離農，活絡農地利用，擴大農業經營規模及提升農業競爭力，因此參考勞工退休金、私立學校教職員退撫等制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同提繳農民退休儲金，以供農民未來退休養老使用。

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



針對爭議性的條文第7條，政府應該提繳多少金額比率，因歷經朝野協商未達成共識，立法院會22日進行表決，最後表決通過民進黨所提修正動議，農民提繳10%，政府就提繳10%，農民退休儲金為1：1提繳。

三讀條文明定，農退儲金提繳資格，除了須未滿65歲且實際從事農業工作、具農業保險被保險人資格外，也必須未領取社會保險老年給付；提繳期間從農民開始提繳後至農民年滿65歲的前一日，或是農保退保當日，並得於65歲請領儲金。

條文規定，農退儲金計算方式為儲金專戶的本金及累積收益，並依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算，按月定期發放。如果農民於請領儲金前往生，或是於請領期間往生，則由遺屬或指定請領人請領。

立法院長游錫堃表示，感謝農民朋友終身的奉獻，自己也是農家子弟出身，自幼務農長大，對此特別感同身受，除了感謝社會各界的關注，也感謝朝野黨團及全體委員們的一致努力，讓農民的退休生活多了一重保障。

▼《農民退休儲金條例》三讀，民進黨立委開心合照。（圖／記者屠惠剛攝）



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