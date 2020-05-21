台南中小學開放跨縣市畢業旅行　黃偉哲：呼籲11縣市也能優先選擇台南畢旅

▲台南市長黃偉哲宣布，台南市自21日起開放跨縣市畢業旅行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情期間，台南市中小學校畢業旅行範圍原僅限於市內，但隨著國內疫情趨緩，加上台南防疫超前部署，無論公私單位均落實防疫政策，確診人數一直是六都新低，台南市長黃偉哲21日宣布，台南市自即日起開放跨縣市畢業旅行。

黃偉哲指出，基於防疫安全考量，畢旅地點將優先選擇已宣布開放畢旅的縣市，同時也呼籲這些縣市，能夠優先選擇台南作為學校畢業旅行的地點，期能在兼顧防疫安全下，留給孩子美好的回憶。



台南市長黃偉哲表示，20天在蔡總統就職典禮上碰到桃園市長鄭文燦，提及開放跨縣市畢旅聯盟政策，晚上全國各地教育局磋商的結果，目前同意開放畢旅的縣市包括基隆市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣以及臺東縣，包括台南市計有11縣市，同步與21日下午陸續對外宣布這項消息，籲請學校優先選擇這些縣市作為畢旅地點。



黃偉哲強調，畢業旅行一生一個階段只有一次，國中的國中、國小的國小、高中的高中，所以說，為了讓同學留下美好的回憶，而且健康、快快樂樂的出去玩，要注意安全，也要遵守防疫的相關要求，擁有一個快樂、終身回憶的畢業旅行。



教育局長鄭新輝表示，畢業旅行是孩子的重要回憶，隨著疫情趨緩可以辦畢旅，但要遵守「防疫新生活運動」的基本原則，就是要保持社交距離，無法維持社交距離時，就要戴口罩，也要定時量測體溫、落實手部清潔。

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