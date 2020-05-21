路樹長成容易養護難　台南工務局定期巡檢防患未然

▲台南市工務局為維護行道樹美觀、健康的生長，也為確保用路人行車安全，針對全市112條重要道路，每月皆會派員定期巡查檢護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

汛期、颱風季節雨多風大，容易造成樹木傾倒的危機，台南市民期待市府對樹木的養護要對症下藥，市長黃偉哲已指示相關單位成立「路樹倒伏處理平台」，除檢討建立路樹倒塌處理SOP，更要求平時維護路樹也要細心專業。

台南市打造綠能低碳生態環境，廣植行道路樹，處處綠意盎然、花姿搖曳，也成為觀光重要的一環。因幅員廣大，對於路樹養護市府採屬地主義，讓樹木有更好的維護與長成。

工務局為維護行道樹美觀、健康的生長，也為確保用路人行車安全，針對全市112條重要道路，每月皆會派員定期巡查，針對樹木傾倒、樹葉茂密下垂、樹木竄根、樹木枯萎、影響交通號誌及監視器遮蔽等項目做例行巡檢並填寫巡查表；同時針對84座大型公園定期巡查園區內樹木，若發現有立即影響交通安全之情形也會立即處理，避免影響行車視線以確保行車安全，同時針對巡查發現樹木有枯萎或生長情形不佳，也會另外委請樹木專家學者現勘，並提供後續處理建議以維護樹木美觀、健康的生長。

另外，工務局針對交通流量較高、樹體較高大的路段如小東路、林森路、東豐路、健康路等，也會不定期委外請專家進行樹木的健康檢查，近兩年累計檢查的樹木總量共2066株，花費近140萬元左右，檢測發現有問題也會處理（如移植或其他適當處置）。因樹木的健康檢查專業性高，加上數量眾多，所以無法一次全面性執行完畢，後續仍將分年與分路段持續執行健檢計畫。

術業有專攻，因此對於樹木的成長與養護，工務局都有委請專家學者來進行授業、解惑與教導；樹木生病了，也立即邀請樹木醫生來症治，盡最大的養護責任照顧行道樹，讓台南市成為綠色城市。

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