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台南交通死亡較同期多36人、罷韓賭盤盛傳　藍軍嚴正關切！

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▲台南市議會國民黨團議員質詢台南市交通死亡人數增加及罷韓賭盤盛傳，要求台南市警局嚴查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團議員質詢台南市交通死亡人數增加及罷韓賭盤盛傳，要求台南市警局嚴查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

八大等特種行業因新冠疫情暫停營業，為何台南市交通死亡人數較同期多36人？市議會國民黨團在警察局業務報告時提出質疑，並重批民進黨中央政府為謀求政治利益，利用賭盤提高罷韓成功率，地方盛傳地下罷韓賭盤在台南市各處開盤，要求警方積極查察，警方表示已查獲11件罷韓賭盤。

王家貞指出，台南市日前發生一起2男1女開車撞死單親婦人肇逃案，警方很快抓到肇事者並查出主嫌是藥頭，這起交通事故引起各方關切，深入了解台南市警方交通執法發現較去年同期取締危險駕駛增加84件，取締嚴重超速等重大違規也增加4萬2千多件，但讓人痛心的是，台南交通死亡人數較同期多出36人，這幾個月以來國內積極防疫，連八大行業都關門暫時休業，為何交通死亡數還會增加？

王家貞建議市警局，疫情漸漸趨緩，生活將恢復正常，八大行業也逐漸鬆綁，市警局應該重新配置警力，加強晚上的臨檢和巡邏，為加強科技辦案，請警方全面檢視路口監視器的功能是否正常，因為基層里長反映，很多路口的監視器只是裝飾用，一點監視錄影的功能都沒有，路口監視器應全面檢測，無法使用的應趕緊修復，並定期維修。

▲台南市議會國民黨團議員質詢台南市交通死亡人數增加及罷韓賭盤盛傳，要求台南市警局嚴查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠則對選舉賭盤提出質詢，市警局長周幼偉說員警很盡力抓，但都沒抓到。蔡淑惠生氣的說，台南市有37各區，沒抓到，是掩耳盜鈴視而不見嗎？局長可知選舉賭盤會影響選舉結果，外界都說罷韓選舉賭盤四處開，連台南市也不例外，罷韓盤開的是一賠一，罷免成功的話要讓35萬票，警察局不該甚麼都不知應該要全力抓。

▲台南市議會國民黨團議員質詢台南市交通死亡人數增加及罷韓賭盤盛傳，要求台南市警局嚴查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝也指出，自從擔任民代以來，地下賭盤參與選舉傳聞從沒斷過，立委選舉如此，總統選舉更是這樣，現在外界最矚目的就是罷韓賭盤，聽說不但民進黨中央積極動員，地方組頭全力操作，高雄市有228萬選舉人，只要57萬人罷韓，也就是百分之25就能罷免韓國瑜，韓國瑜當年以89萬2545票大贏陳其邁15萬票，罷免門檻這麼低本來就不公平，現在又加上民進黨中央積極動員，罷韓組頭四處開賭盤，本來罷韓不會過的，因為賭盤又增加數萬罷韓人數，民進黨反民主政治的作法讓人不齒，也請警方積極查緝罷韓賭盤。周幼偉局長答說，根據警方資料顯示，已抓到11件賭盤，警方會繼續查察。

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