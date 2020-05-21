總統府遭駭案報告流會　葉毓蘭批：連任後就不把人民放眼裡

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者楊蕓攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府電腦日前遭駭客入侵流出內部文件，引發社會譁然與究責，不過府方事後澄清外流文件遭變造，立法院司法及法制委員會21日邀集相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，但眾多列席官員未出席，經協商後擇期再審。對此，國民黨立委葉毓蘭直批，府方跟國安局長邱國正都缺席，顯然「520連任之後就不把人民放眼裡了」。

葉毓蘭表示，雖然總統府宣稱外流文件是變造，但是面對這樣嚴重資安漏洞、國安危機，至今各方應負責單位都紛紛裝死，甚至集體缺席司法法制委員會的專案報告，藐視立委的監督職權。

葉毓蘭認為，蔡英文連任開始之初，就遭遇到動搖國本的國安大危機，無論自蔡政府執政以來，屢次提出資安及國安，還從1.0升級到了2.0，投入超過6000萬元，預計編列6000人成立第四軍，還有法務部調查局資安工作站等等設計，在這次駭客事件下來，「看起來都成了笑話」。

葉毓蘭指出，才剛被侵入，現在又出現以總統府為名的釣魚信封，「請問今天總統府派人了嗎？國安局局長來了嗎？」看到今天總統府也不願意派人來、國安局長不願意來，就不意外為什麼資安問題一而再，再而三。

「一手花大錢，一手出大禍」。葉毓蘭直批，這顯然就是有心做官，無心做事的處理態度，「520連任之後就不把人民放眼裡了」，這種擺爛心態能做事情嗎？

葉毓蘭說，「我們更擔心的是，總統府的宮廷內鬥、坐地分贓、東廠練兵都成了台灣版的維基解密內容」，如果連內賊、外敵都分不清楚，或者是如綠委說的裡應外合，「然後只有政治鬥爭被洩漏嗎？還有其他國防機密也可能被洩漏？」如果涉及國防機密被洩漏，那問題就可能是否觸犯外患罪的問題了，怎麼還能不查辦呢？

葉毓蘭再罵，什麼總統府的資安長、行政院的資安長、調查局的資安工作站、國防部的資通電軍，「還有最近打遍天下無敵手的網軍大大們」，能夠坐視資安如此脆弱，宛如碰瓷，真的到了對岸發動超限戰時，我國會不會連敵人從哪裡來都不知道？

葉毓蘭呼籲，國安會、國安局應該說明這次事件對資安、國安嚴重損害，如何評估？是否危害國安體系（資安即國安）？如何降低風險管理？「躲得了一時，躲不過一世」、「資安漏洞不補國安危殆」。

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