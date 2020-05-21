府院缺席立院「總統府遭駭案」報告　召委李貴敏批：藐視國會

▲召委李貴敏與柯建銘、鄭運鵬、林為洲討論議程。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府日前遭駭客入侵，立法院司法及法制委員會21日邀請相關部會專題報告，但重要官員包括總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄請假，總統府資通安全長、行政院資通安全長、國安局局長等缺席，協商後宣布散會擇期再審。對此，召委、國民黨立委李貴敏受訪時表示，院際之間應要基本尊重，就算認為沒有義務與會也要回函說明，她也批評國安局的書面報告僅有一頁，直言無法認同藐視國會的態度。

李貴敏表示，上週六發生總統府內部訊息外洩疑雲，第一時間就變更議程，希望透過司法法制委員會的詢答，讓全民了解總統府資安外洩的情況，「非常遺憾今天邀請相關首長，包括總統府副秘、資安長、行政院資安長、國安局長等通通缺席未到，今天無法讓事件呈現原始面貌。」

李貴敏表示，經過朝野協商後，朝野之間都有共識，憲法是五權分立體制，院際之間應要有基本尊重，當行政單位收到開會通知，不應忽視、缺席，連請假、說明都沒有，今天只能譴責行政單位，也呼籲尊重台灣憲政體制，不要再有藐視國會的情形發生。

李貴敏指出，顧立雄有來函說明，認為除了預算之外不需要到立法院備詢，但大法官解釋有提到，院際之間要彼此尊重，如果秘書長不能到，副秘書長應該要出席，此外，如果是駭客入侵事件，行政院資安長理論上應該列席說明，但也缺席，讓她非常遺憾。

李貴敏也批評，國安局報告內容竟然只有一頁，「如果涉及國家安全，怎麼會這麼輕忽？」就算他認為沒有義務與會，也要回函說明，但完全沒有，對於這種藐視國會的態度她沒辦法認同。

今天會議除了總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄請假外，出席會議的有法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、國防部副部長張哲平、內政部警政署副署長蔡蒼柏、移民署署長邱豐光等人，而總統府資通安全長、總統府第二局局長、行政院資通安全長、國安局局長等人缺席。