國民黨：總統府「兵分8路」圍攻賴清德　文件外洩卻不敢評論





▲國民黨整理民進黨兵分八路「打賴」文件。（圖／文傳會供）

記者羅婉庭／台北報導

針對最新傳出的總統府2019年3月21日執行會議摘要，國民黨21日召開「總統府兵分八路，萬箭齊發打賴？」記者會，文傳會主委王育敏表示，總統府聯合府院黨，結合內部、外部及網路的力量打擊賴清德，文件流出後卻不敢評論，可見資料真實性。

王育敏表示，當時蔡總統身邊的幕僚領國家公帑卻幫蔡英文打擊初選競爭者，這符合體制嗎？台灣人民接受嗎？總統府成為初選中心、打賴團隊，且分工縝密，這不是總統府一句不評論就可以躲過的。她呼籲大家一起追真相，若運用國家資源，公器私用來做競選的事，是不被允許的，國民黨認為有必要繼續追查下去，對於賴清德在過程中遭受的打擊與打壓，呼籲賴清德也應該適時對外表達看法與立場。

王育敏說，放眼望去，總統府內可能都是參與打賴的人，坐在副總統位置上的賴清德，「不知道每天要以何種心情去上班？」國民黨要求，當時領國家薪水的蔡英文總統及總統府相關幕僚應該對外說明，給國人一個清楚的交代。

針對外流的打賴路徑圖，王育敏指出，在內部，結合立法院力量，由民進黨立委先發動，總統府副祕劉建忻協處，再發動跨派系聯名連署，從縣市長、地方議會到基層組織鼓吹，由洪耀福處理，甚至連時任副總統的陳建仁進入這場打賴的戰役中，另外，行政院長蘇貞昌院長也在其中扮演一定的角色，以及民調由三立負責等，整個人脈資源，從中央、地方到行政院用上了所有關係。

至於聯手外部，王育敏指出，總統府為了打賴，動用當時非民進黨的林飛帆及社民黨主席范雲。王育敏表示，總統府利用看似公平青年的林飛帆上節目或寫文章挺英，但實質上，林飛帆已經是小英人馬，從當時媒體報導中發現，林飛帆確實以太陽花學運領袖的身分，在臉書發文表態力挺蔡英文連任，喊話賴清德接受協調，或許打賴有功，所以後來進入民進黨擔任副秘書長。

此外，范雲當時是社民黨主席，會議記錄中提到，安排范雲與蔡總統出訪，並要范雲出訪時發臉書文，強調女性總統的領導力，范雲果真照辦了，確實在出訪中發臉書文讚揚蔡英文，范雲看似是社民黨主席，實質上已經成挺英的一員，如此的安排令人相當震撼！

此外，網路社群方面，王育敏表示，賴清德當時呼籲蔡英文「不要再用網軍打我了」，從這份會議記錄很清楚顯示，網路頭就是民進黨副秘書長林鶴明，包括在PTT上帶風向及line訊息的發送等，蔡英文用大量的網軍力量打賴清德是事實，當時蔡英文陣營還裝蒜說是自發性，但從記錄中可以看出，就是有人帶風向、刻意散佈，更凸顯當時的總統府做了很詳實的分工。

王育敏表示，當大家詢問總統府的回應時，總統府說沒有評論，她質疑總統府是否心虛、害怕了？從總統府不敢否認來看，這份文件的真實性很高，她呼籲當時參與這些工作的人有責任站出來給外界清楚交代，而最該說明的人是蔡總統，迄今仍不敢發表任何意見，她質疑蔡總統當時出訪，心念的是國家大事嗎？還是心念如何打擊賴清德？

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