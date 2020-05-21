　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：總統府「兵分8路」圍攻賴清德　文件外洩卻不敢評論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨記者會「民進黨打賴」手板。（圖／文傳會供）

▲國民黨整理民進黨兵分八路「打賴」文件。（圖／文傳會供）

記者羅婉庭／台北報導

針對最新傳出的總統府2019年3月21日執行會議摘要，國民黨21日召開「總統府兵分八路，萬箭齊發打賴？」記者會，文傳會主委王育敏表示，總統府聯合府院黨，結合內部、外部及網路的力量打擊賴清德，文件流出後卻不敢評論，可見資料真實性。

王育敏表示，當時蔡總統身邊的幕僚領國家公帑卻幫蔡英文打擊初選競爭者，這符合體制嗎？台灣人民接受嗎？總統府成為初選中心、打賴團隊，且分工縝密，這不是總統府一句不評論就可以躲過的。她呼籲大家一起追真相，若運用國家資源，公器私用來做競選的事，是不被允許的，國民黨認為有必要繼續追查下去，對於賴清德在過程中遭受的打擊與打壓，呼籲賴清德也應該適時對外表達看法與立場。

王育敏說，放眼望去，總統府內可能都是參與打賴的人，坐在副總統位置上的賴清德，「不知道每天要以何種心情去上班？」國民黨要求，當時領國家薪水的蔡英文總統及總統府相關幕僚應該對外說明，給國人一個清楚的交代。

針對外流的打賴路徑圖，王育敏指出，在內部，結合立法院力量，由民進黨立委先發動，總統府副祕劉建忻協處，再發動跨派系聯名連署，從縣市長、地方議會到基層組織鼓吹，由洪耀福處理，甚至連時任副總統的陳建仁進入這場打賴的戰役中，另外，行政院長蘇貞昌院長也在其中扮演一定的角色，以及民調由三立負責等，整個人脈資源，從中央、地方到行政院用上了所有關係。

至於聯手外部，王育敏指出，總統府為了打賴，動用當時非民進黨的林飛帆及社民黨主席范雲。王育敏表示，總統府利用看似公平青年的林飛帆上節目或寫文章挺英，但實質上，林飛帆已經是小英人馬，從當時媒體報導中發現，林飛帆確實以太陽花學運領袖的身分，在臉書發文表態力挺蔡英文連任，喊話賴清德接受協調，或許打賴有功，所以後來進入民進黨擔任副秘書長。

此外，范雲當時是社民黨主席，會議記錄中提到，安排范雲與蔡總統出訪，並要范雲出訪時發臉書文，強調女性總統的領導力，范雲果真照辦了，確實在出訪中發臉書文讚揚蔡英文，范雲看似是社民黨主席，實質上已經成挺英的一員，如此的安排令人相當震撼！

此外，網路社群方面，王育敏表示，賴清德當時呼籲蔡英文「不要再用網軍打我了」，從這份會議記錄很清楚顯示，網路頭就是民進黨副秘書長林鶴明，包括在PTT上帶風向及line訊息的發送等，蔡英文用大量的網軍力量打賴清德是事實，當時蔡英文陣營還裝蒜說是自發性，但從記錄中可以看出，就是有人帶風向、刻意散佈，更凸顯當時的總統府做了很詳實的分工。

王育敏表示，當大家詢問總統府的回應時，總統府說沒有評論，她質疑總統府是否心虛、害怕了？從總統府不敢否認來看，這份文件的真實性很高，她呼籲當時參與這些工作的人有責任站出來給外界清楚交代，而最該說明的人是蔡總統，迄今仍不敢發表任何意見，她質疑蔡總統當時出訪，心念的是國家大事嗎？還是心念如何打擊賴清德？

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
LIVE／無法連14天「+0」？指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情趨緩畢業季到！北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

罷韓開跑...高鐵推大學生快閃優惠　國民黨怒批政治介入要董座出面說明

總統府遭駭案報告流會　葉毓蘭批：連任後就不把人民放眼裡

甩開宮鬥傳聞　蔡英文首PO同框照合體賴清德、蘇嘉全

快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

賴清德第一個公開行程去忠烈祠：陪蔡英文表達最高敬意

呱吉預估「罷韓會失敗」…僅40萬人投同意　「多幾萬票就夾斷幾根筷子！」

鄭運鵬回酸藍營「政治作秀」：請總統府來專案報告破壞體制

陳菊接監察院長　名嘴：要不要去問宜蘭、高雄市民？

蘇貞昌喊疫情後振興計畫　侯友宜提「信心經濟」：地方沒有中央那麼寬裕的經費

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

疫情趨緩畢業季到！北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

罷韓開跑...高鐵推大學生快閃優惠　國民黨怒批政治介入要董座出面說明

總統府遭駭案報告流會　葉毓蘭批：連任後就不把人民放眼裡

甩開宮鬥傳聞　蔡英文首PO同框照合體賴清德、蘇嘉全

快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

賴清德第一個公開行程去忠烈祠：陪蔡英文表達最高敬意

呱吉預估「罷韓會失敗」…僅40萬人投同意　「多幾萬票就夾斷幾根筷子！」

鄭運鵬回酸藍營「政治作秀」：請總統府來專案報告破壞體制

陳菊接監察院長　名嘴：要不要去問宜蘭、高雄市民？

蘇貞昌喊疫情後振興計畫　侯友宜提「信心經濟」：地方沒有中央那麼寬裕的經費

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

40年好味道！號稱「台中最好吃的飯糰」　咬下爆出鹹蛋＋滷蛋

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣　台水紓困懶人包主動減免水費挺企業

馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

疫情趨緩畢業季到！北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色

快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

蔡英文520演說讚防疫　洪秀柱：有這麼好？

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

市長合照少了他變一袋垃圾　高市府：低級

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？

史上最簡單就職　日代表：台日同行

罷韓數字曝光… 　「這事件」發生後多5萬票　

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

更多熱門

相關新聞

蔡520演說談過去70年　陳玉珍批台獨

蔡520演說談過去70年　陳玉珍批台獨

520就職演說上，總統蔡英文在結論表示，「過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。」對此，國民黨籍立委陳玉珍今天在立院質詢陸委會主委陳明通時，重提國號問題，並進一步質疑「難道中華民國只有70年嗎，在金門都109年了？」認為這可能是變相的、有智慧的講台灣獨立。

尼加拉瓜、巴拉圭總統沒錄影致賀蔡英文？外交部：親簽賀函祝賀！

尼加拉瓜、巴拉圭總統沒錄影致賀蔡英文？外交部：親簽賀函祝賀！

「總統府遭駭案」報告府院缺席　召委李貴敏批：藐視國會

「總統府遭駭案」報告府院缺席　召委李貴敏批：藐視國會

蔡英文考驗！薪水、經濟八成不滿

蔡英文考驗！薪水、經濟八成不滿

陸官媒放話我友邦歸零　吳釗燮：一個都不會少

陸官媒放話我友邦歸零　吳釗燮：一個都不會少

關鍵字：

總統府文件駭客賴清德蔡英文民進黨總統

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面