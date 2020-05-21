鄭運鵬回酸藍營「政治作秀」：請總統府來專案報告破壞體制

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

對於藍營批評總統府、行政院缺席立法院專題報告，民進黨立委鄭運鵬21日表示，立院慣例和憲政體制上總統府都沒有來過，今天的邀請對象本來就有些疑義，如果總統府破壞憲政體制跟慣例，以後所有委員想政治作秀，就請總統府來專案報告一下，那也沒完沒了。

立法院司法及法制委員會21日邀請相關部會專題報告，然而重要官員包括總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄請假，總統府資通安全長、行政院資通安全長、國安局局長等缺席，協商後宣布散會擇期再審。

對此，召委、國民黨立委李貴敏受訪時表示，院際之間應要基本尊重，就算認為沒有義務與會也要回函說明，她也批評國安局的書面報告僅有一頁，直言無法認同藐視國會的態度。

鄭運鵬受訪時直言，這個議程蠻「奇妙」的，因為立院慣例和憲政體制上，總統府跟行政院除了預算案跟相關法律案，是不必對立法院的，今天的邀請對象本來就有些疑義，過去從陳水扁、馬英九到蔡英文，都沒有因為專案報告來備詢的狀況，這點他們安排時比較沒有搞清楚，也可能是刻意安排，他尊重召委。

鄭運鵬表示，洩密案有很多種可能，可能是捏造新聞或謠言，請總統府來也很奇怪，也可能是個人被偷的資料，這是刑事案件，對刑事調查中的個案在立法院談也不可能，因此有跟國民黨協商，既然他們堅持總統府要來，但憲政慣例上就沒有來過，今天早上就散會。

鄭運鵬說，國民黨認為總統府跟其他機關不尊重立院，如果總統府破壞憲政體制跟慣例，那以後所有委員想政治作秀，就請總統府來專案報告一下，那也沒完沒了。