府「偽文件」外流...藍營轟不敢評論　民進黨反擊：替犯罪行為背書？





▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府近日遭駭客攻擊，遭到偽變造的文件外流，國民黨21日召開記者會，質疑綠營不敢評論外流文件。對此，民進黨發言人顏若芳回應，所謂的「文件」，就連Google都已經以涉及不法駭客或變造假資訊威脅，將傳播帳號提示為「危險帳號」，質疑國民黨難道要替犯罪行為背書？

顏若芳表示，這份所謂的「文件」，包括知名網路服務商Google都已經以涉及不法駭客或變造假資訊威脅，將傳播帳號提示為「危險帳號」，提醒使用者不要點閱、轉傳，總統府也早已正式提交檢警偵辦。

顏若芳呼籲國民黨不應該把這些來源不明，涉及變造竊資等犯罪行為的文件，拿來作為打擊政敵的材料，「難道國民黨今天是用記者會來替這樣的犯罪行為背書？又或者國民黨與這起偵辦中的案件有何牽連？」

顏若芳指出，國民黨今天拿著來源可疑，並且已是檢警偵辦犯罪的資料開記者會，不僅看不出一個政黨的高度，更淪落至順著有心者帶風向，「自我腦補地認定為所謂的內部會議記錄，更不知道所憑何來？」

顏若芳痛批，若在沒有求證的情形下，企圖用以假亂真、魚目混珠的方式來攻擊執政黨，豈不成為犯罪嫌疑者的在地協力者？國民黨作為一個政黨，明知錯假訊息氾濫，卻又在未求證的情形下隨風起舞，難怪人民對國民黨的政黨支持度下降到9.2％，百年政黨淪落至此，不勝唏噓。

顏若芳提到，從近日來，發生有駭客對中油、疾管署進行網路攻擊，到散佈總統府有不法變偽造文件外流，甚至還發生假冒總統府電子郵件寄發夾帶惡意程式的事件，這樣鋪天蓋地的資訊攻擊，跟中國大陸網軍對台灣進行紅色滲透的目的如出一徹。就是想透過網路的匿名性以煽動性言論製造社會對立，導致台灣社會內部動盪、分化。

顏若芳呼籲，社會大眾接獲此類不明來源訊息時，不要散佈，向警方舉報，配合偵辦，免得讓有心人士把「黑函」洗成「白函」，更因此混淆視聽。

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