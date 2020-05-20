　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「總統府遭駭前一天」嘉市衛生局也中鏢　勒索病毒攻擊搶修3天

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府遭駭客入侵，部分文件被竄改、外流。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統府內部電腦15日遭到駭客攻擊，流出一批被竄改的文件，包含府內高層人士針對目前內閣人事的安排等等，掀起各界熱議。不過，在總統府遭到網路攻擊的前一天，嘉義市衛生局檢驗科實驗室主機14日也傳出「災情」，同樣遭到駭客入侵，中了勒索病毒，經過3天搶修總算恢復正常運作，調查局也已經展開調查。

就在總統蔡英文520連任就職典禮前5日，部分媒體記者15日突然收到一封由總統府寄出的電子郵件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個pdf檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與行政院長蘇貞昌會面談參資料。這批流出的文件全都遭到竄改，不僅包含內高層人士針對目前內閣人事的安排，還有黨內初選時對相關人選、準副總統賴清德的評估等等。

嘉義市衛生局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲嘉義市衛生局也遭到駭客入侵。（圖／翻攝自Google地圖）

雖然總統府當日深夜立即澄清流出的文件都不是事實，但16日一早又有媒體收到類似信件，經過報案後，刑事局已全力展開調查。不過，類似的「災情」不只一件，在總統府受到駭客攻擊的前一天，嘉義市衛生局也中了勒索病毒。

根據《聯合新聞網》報導，遭到駭客入侵的是衛生局檢驗科實驗室主機，一度導致無紙化會議系統無法使用，但資安人員沒有理會駭客留下的勒索訊息，而是直接停機搶修，經過3天修整才恢復正常運作；衛生局強調，檢驗科實驗室主要負責檢驗農漁產品的添加物，加上鮮少使用無紙化會議，而是以視訊會議居多，所以這次中毒並沒有導致機密資料外洩，經過通報後，調查局已經介入展開追查。

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

美國務卿祝賀就職　蔡英文親轉推回應：台美關係充滿希望！

「這是我們的模式」蔡英文PO台灣抗疫全紀錄！5分鐘讓9萬人哭了

「韓國瑜是渣男式道歉」！　前高雄處長曝原因...怒砲：台灣人都哈哈大笑

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

雲端最前線／全世界都看到！520就職14語言同步口譯

41國92政要影片祝賀蔡英文就職　完整名單一次看

蔡英文推動國防事務改革：未來將強化軍中申訴關懷機制

快訊／北市41間酒店舞廳申請復業　今排20場公安檢查

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

雲端最前線／全世界都看到！520就職14語言同步口譯

41國92政要影片祝賀蔡英文就職　完整名單一次看

蔡英文推動國防事務改革：未來將強化軍中申訴關懷機制

快訊／北市41間酒店舞廳申請復業　今排20場公安檢查

蔡英文就職演說講了「49次」台灣　1次中華民國、中華民國台灣

販售口罩造成讀卡機損壞　北市補助每間藥局3000元

「第二任期責任更重大！」　蔡英文：我和賴清德定不負所託帶領台灣

蔡英文重申「中華民國台灣」 2300萬人生死與共的命運共同體

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

腸腸宅急便！靈活小胖汪「飛奔叼包裹」幫爸簽收　全家人嚇一跳

家中瘋長「傘狀異形生物」　1天大5倍還流黑汁…網嚇哭：看到圖片快吐了！

10分鐘攻頂賞漸層藍海！瑞芳超忘憂海景步道　360度環繞視野

好萊塢電影「髒話王」出爐！山繆傑克森只排第三…冠軍跌破眼鏡

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

政治熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

蔡英文PO台灣抗疫全紀錄　9萬人看哭

韓國瑜是「渣男式道歉」！她怒曝原因

快訊／520宣誓就職！蔡英文開口唱國歌

韓國瑜不出席520　堅持留高雄拚市政

快訊／蔡英文就職演說中英版全文　誓言打造一個更好的國家

除了阿中部長還要認識他們！新任「衝內閣」就位　9張圖一次認識新舊面孔

3Q陳柏惟試婚直擊　與未婚妻互動冷淡

台北車站大廳可以坐嗎？指揮中心回應了

「全世界欠台灣一份情！」　美亞太助卿大讚蔡英文防疫

快訊／大仁哥卸任！蔡英文陪同　陳建仁滿臉笑容走出總統府

蔡英文：不接受中國以「一國兩制」矮化台灣

更多熱門

相關新聞

寄血衣冥紙給香港經貿處　課審委員否認恐嚇

寄血衣冥紙給香港經貿處　課審委員否認恐嚇

教育部課審會學生委員林致宇（現為靜宜大學大三學生），為了聲援香港反送中，竟匿名寄含道具血衣及冥紙的抗議包裹，給香港駐台經濟貿易文化辦事處，被依恐嚇公眾罪起訴。台北地院19日下午開庭，林男承認寄送包裹，但否認恐嚇犯行，並於庭後受訪強調，「單純是政治訴求表達」。

總統府真的被駭？黃暐瀚提3點疑點

總統府真的被駭？黃暐瀚提3點疑點

謝龍介酸總統府遭駭：賴清德被送去清宮做怨婦「好可憐」

謝龍介酸總統府遭駭：賴清德被送去清宮做怨婦「好可憐」

李慶元爆安養中心凌虐老人　兆如院長提告

李慶元爆安養中心凌虐老人　兆如院長提告

吳斯懷提總統府遭駭10大疑點：問題嚴重了

吳斯懷提總統府遭駭10大疑點：問題嚴重了

關鍵字：

嘉義衛生局總統府駭客

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面