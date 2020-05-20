「總統府遭駭前一天」嘉市衛生局也中鏢　勒索病毒攻擊搶修3天

▲總統府遭駭客入侵，部分文件被竄改、外流。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統府內部電腦15日遭到駭客攻擊，流出一批被竄改的文件，包含府內高層人士針對目前內閣人事的安排等等，掀起各界熱議。不過，在總統府遭到網路攻擊的前一天，嘉義市衛生局檢驗科實驗室主機14日也傳出「災情」，同樣遭到駭客入侵，中了勒索病毒，經過3天搶修總算恢復正常運作，調查局也已經展開調查。

就在總統蔡英文520連任就職典禮前5日，部分媒體記者15日突然收到一封由總統府寄出的電子郵件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個pdf檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與行政院長蘇貞昌會面談參資料。這批流出的文件全都遭到竄改，不僅包含內高層人士針對目前內閣人事的安排，還有黨內初選時對相關人選、準副總統賴清德的評估等等。

▲嘉義市衛生局也遭到駭客入侵。（圖／翻攝自Google地圖）

雖然總統府當日深夜立即澄清流出的文件都不是事實，但16日一早又有媒體收到類似信件，經過報案後，刑事局已全力展開調查。不過，類似的「災情」不只一件，在總統府受到駭客攻擊的前一天，嘉義市衛生局也中了勒索病毒。

根據《聯合新聞網》報導，遭到駭客入侵的是衛生局檢驗科實驗室主機，一度導致無紙化會議系統無法使用，但資安人員沒有理會駭客留下的勒索訊息，而是直接停機搶修，經過3天修整才恢復正常運作；衛生局強調，檢驗科實驗室主要負責檢驗農漁產品的添加物，加上鮮少使用無紙化會議，而是以視訊會議居多，所以這次中毒並沒有導致機密資料外洩，經過通報後，調查局已經介入展開追查。