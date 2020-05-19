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反對綠營多數暴力處理NCC人事案　國民黨團：退出所有朝野協商

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▲▼國民黨團召開「全面執政 全面內鬥！蔡總統出來面對」記者會 林為洲 蔣萬安 陳以信 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團提案增列處理NCC人事同意權，國民黨團強烈反對。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院19日程序委員會，民進黨團提案增列處理NCC人事同意權，國民黨團認為應先釐清總統府遭駭客入侵案，要求暫緩列案，下午並發表聲明，為表達最強烈的抗議，從此刻起退出所有的朝野黨團協商，表達無言及最深沈的抗議。

立法院19日程序委員會，國民黨團針對NCC人事同意權要求暫緩列案，等近期爭議得到釐清後再行排案處理。做為一個在野黨，僅要求全面執政的民進黨，針對「致達」掛保證的偏綠NCC被提名人是否適任問題，總統府維基解密內容進行調查，等調查完成後再行使同意權，這樣一個基本及合理的要求，民進黨不願意採納，挾持自己在國會擁有絕對多數，使用國會多數暴力，欲強行表決將相關人事同意權排入本周五院會議程。國民黨反對，民進黨不為所動。

國民黨團指出，近期媒體大幅報導，促轉會委員被提名人涉及違反選罷法，期約退選（搓圓仔湯）的爭議。NCC主委、委員被提名人被質疑具高度政黨色彩，且被賦予政治任務要處理立場與執政黨不同的媒體。

國民黨團表示，事件發生至今已過了三天以上，在相關涉及人士不承認又不否認，更涉及總統、行政院長、副院長、各依法應獨立行使職權機關NCC、促轉會被提名人的清譽及操守。如果現在以國會多數暴力強行通過，不是民進黨上自蔡英文總統下到各被提名人，以行動向國人默認，媒體的指涉報導都是真的。「這真的對國家社會好嗎？真的是被提名人希望的結果嗎？還是蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳其邁副院長不知如何回應，只好硬幹！只求頭過身就過！死豬不怕開水燙！」

國民黨團怒批，民進黨過去長期在野時主張黨政軍退出媒體、要求轉型正義、拒絕黑箱政治交易，怎麼全面執政後這些都拋諸腦後，面對真相有這麼難嗎？「再說一次！退出朝野協商，只求蔡英文總統、相關當事人、民進黨團給全民一個說法！很難嗎？」

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