蔡棄九二共識打「對等牌」　陸學者：兩岸只會緊張、衝突和對立

▲總統就職典禮，蔡英文宣示。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統520就職演說的兩岸論述，被大陸學者解讀想突破創新只是徒勞無功。大陸國際關係學者朱峰接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蔡英文想對最近20年來的兩岸關係重新劃線，不承認「九二共識」打出「對等牌」，就大陸立場來說，雙邊認知不對等無法商談，兩岸關係未來肯定持續緊張、衝突和對立。

對於蔡英文八字箴言中的「和平、對等」，南京大學國際關係研究院院長朱峰說，過去台灣總統對兩岸關係，從來沒有拿這4個關鍵字做全面定義，蔡英文想為過去20年兩岸關係重新劃線。兩岸是對等的主權和政治實體，蔡英文認為「一國兩制」對兩岸關係有害，所以完全拒絕，因此提出「對等」想對兩岸關係做新的定義。

▲友邦史瓦帝尼世衛執委會多次為我方執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

朱峰進一步舉例，最近疫情期間，台灣爭取加入WHO，廢除原來馬英九時代作為WHO的觀察員，不接受大陸中華台北的這個提法，所以這個「對等」已經更加的實體化、法律化、政治化，也是未來兩岸對話的前提，所以這個「對等」政策已經不再是，不是以前所說的純粹交流，已經是兩個對等的政治實體之間的對話，「所以我覺得這一系列的這個對兩岸關係的新的注解、劃線、解釋。」

但是，透過美台關係的實質性提升，蔡英文想在兩岸關係上打出新牌，會有突破嗎？朱峰分析，「民進黨趁中美關係對立，以為機會就來了，以為把台灣未來前途賭在現在美國反華政策，會有巨大的國際空間，這種看法是完全錯誤的。」北京根本無法接受，尤其當「九二共識」不復存在，未來兩岸關係只會持續緊張，衝突和對立。

另外，蔡英文提到立法院即將成立修憲委員會，大陸國際關係學者時殷弘接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「蔡英文拿美國撐腰，朝向漸進台獨路線走，如果把中華民國修掉，大陸不會坐視不管，美國都不會承擔保護。」截至目前，美國從未放棄一中原則，更不會允許台灣做出真正改變兩岸關係的修憲行為，因為未來要付出代價極大，只會造成無法挽救台海情勢。

▼520前夕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）電賀蔡英文，引起大陸強烈不滿。（圖／路透）