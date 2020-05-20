國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

▲蔡英文、賴清德宣誓就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，蔡英文在發表就職演說時，宣布立法院將成立修憲委員會，引來立法院國民黨團書記長蔣萬安批評，蔡英文的就職演說詞藻華麗，對兩岸議題談話空泛沒有新意。對此，民進黨立委林俊憲表示，如果要說近代台灣史上「詞藻華麗，內容空泛」的代表作，恐怕很難有人可以超越前總統馬英九時代的「633」。

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時舉行，蔡英文、副總統賴清德在總統府內宣誓就職，受到新冠肺炎疫情影響，未如過往盛大舉行，但總統府仍發出邀請函，歡迎重要人士參加，包括民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席徐永明、台灣民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜皆親自到場，國民黨主席江啟臣則婉拒出席。

蔡英文在就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

▲國民黨團召開「回應蔡總統520就職演說」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



隨後，國民黨團於立法院召開「回應蔡總統520就職演說」記者會，蔣萬安表示，總統就職演說不是靠華麗詞藻，應清楚告訴國人具體做法和願景﹔國民黨團首席副書記長林奕華也說，蔡英文就職演說有華麗文字，但內容空泛。

對此，林俊憲表示，今天是蔡英文與賴清德宣誓就職的日子，許多國內政要以及海外貴賓都出席觀禮，這本是一個全國同心慶賀台灣民主成就的日子，但是很遺憾江啟臣不出席，選擇透過黨團放話。

林俊憲說，國民黨批評蔡英文的演說「詞藻華麗，但是內容空泛」，還說蔡英文的兩岸立場與2016年就職時大同小異，但國民黨這麽說，就證明一直在試圖破壞現狀的是中國大陸，而台灣始終維持堅定的立場，正是台灣人民心目中總統應有的樣子。

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



林俊憲指出，如果要說近代台灣史上「詞藻華麗，內容空泛」的代表作，恐怕很難有人可以超越馬政府時代的「633」，經濟成長率6%、失業率3%以下、人均所得3萬美元，口號喊得大聲但全部跳票，8年後拍拍屁股走人。

林俊憲強調，經歷了20多年的民主化，台灣人民早已厭倦了口號治國，話講得好聽沒有用，施政成績才是真實的，這也是蔡英文得以連任的原因。因此，國民黨與其去批評一篇短短的演說「內容空泛」，不如去想想如何向人民解釋馬英九8年時間留下了什麼。

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