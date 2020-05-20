蔡英文就職演說挨批「中國統一說得天花亂墜」　蔡正元酸：行動上鴉片吃太多

▲總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文520宣誓就職完成後，發表就職演說，重申不接受「一國兩制」。對此，前立委蔡正元在臉書抨擊演講內容「真的很奇怪」。

首先，蔡正元認為蔡英文只講不接受「一國兩制」，卻完全不提反對「九二共識」，開頭就講「中華民國史上」，還宣誓遵守中華民國憲法，最後才講「七十年來，中華民國台灣」，接著砍掉「中華民國」改講「七十年來，台灣」，顯然蔡英文在利用「中華民國」，擋住可能的內外烽火。

第二，蔡正元指出，蔡英文通篇不提年金改革，也不談尚未開始且最巨大的勞保年金改革，和勞保投資股票的巨額虧損，這些都是她過去引以為傲的「成就」，也未提及鎮壓國民黨的沒收黨產，和促進轉型正義條例，同性婚姻法案這些「重大功績」。

蔡正元批評，蔡英文吹噓台灣在一片蕭條聲中「重返亞洲四小龍之首」的業績，卻不談這項業績，完全來自中國大陸訂單的事實；也絲毫不提「親美反中」演出，也不談因此讓台灣處於中美對撞板塊的斷層線上，可能成為歷史性的震央。

蔡正元表示，接下來看中國大陸的回應，也許還是不死不活，嘴巴把中國統一說得天花亂墜，卻在行動上「一副鴉片吃太多的樣子」，那蔡英文還是可以安穩過四年。

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