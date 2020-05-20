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「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

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記者許力方／綜合報導

520總統就職典禮，今年受到疫情影響規模也縮小許多，六都市長中，僅國民黨高雄市長韓國瑜確認不出席，財信傳媒董事長謝金河發文分析，今年「台灣出現了一個陳時中，完全扭轉了過去政治人物問政火車對撞的模式。」大讚當時新北市府把全部紓困案件送到衛福部，記者追問「本是同根生」要陳時中接，他的答案「合作多愉快」深藏底藴。

謝金河在就職典禮前夕透過臉書發文，談論「政治其實可以更柔軟。」適逢蔡英文即將迎接第二個總統任期，今年受疫情影響，只在台北賓館舉行，且規模縮小很多，不同政黨人物似乎只有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜確定出席，比較令人感到突兀的是，前總統馬英九拒絕出席，年輕的國民黨主席江啓臣也不出席，「這樣的政治表態，對他們是加分或扣分？很快就會知道答案！」

▲▼陳時中辦公室照片曝光。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文視察疫情指揮中心 。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲首度曝光陳時中「部長防疫房間」，蔡英文驚：這是你的床？。（圖／總統府）

謝金河認為，多年來，不同政黨的政治人物互相攻訐、對駡，民眾已經很習慣，甚至連小市民范范罵蘇貞昌院長「狗官」，大家也見怪不怪。但這次疫情，「台灣出現了一個陳時中，完全扭轉了過去政治人物問政火車對撞的模式」。他認為，陳時中超高民調，不在他咄咄逼人或口出惡言，而是循循善誘，溫良恭儉讓！

其中最令謝金河拍案叫好的是，當時新北市府為了紓困，把民眾申請的紓困案件全送到衞福部，記者見縫插針，追問「本是同根生」要陳時中接下一句，通常大家都會不假思索地說出「相煎何太急」，沒想到，陳時中慢條斯理，回答「合作多愉快」，「這如果沒有很深的底藴，一定答不出這麼令人心領神會的答案。」

「我心裡在想，如果我是當事人，我會這麼回答？這是十分高的境界，這個話出來，新北市與衞福部的爭議戰火也停了。」謝金河說，很多各種不同政治立場不同的民調，陳時中部長的滿意度經常達到九成以上，這顯示在台灣政壇藍綠對立嚴重，但多數民眾不分黨派都喜歡他，這是問政的火候與柔軟功。

謝金河分析，陳時中每天面對一大群刁難他的記者，他都非常有耐心回答每一個問題，偶爾不小心動了氣，他卻調皮的説「生氣的是我弟弟！」一句話，就讓大家會心一笑。這個「政壇陳時中」現象，未來很可能是主流，很多政治人物都會努力揣模陳時中風格，也許留給對手空間，自己的路會更寬；政治人物如果懂得給政治對手說好話，自己的視野會更開闊，但能懂得這個意境的政治人物並不多。

至於總統就職典禮，謝金河指出，這是國家的事，不是政黨的恩怨情仇，像馬前總統的反應對他是大扣分，不過，他已是走入歷史的政治人物，去與不去影響不大，但是剛剛當選國民黨主席的江啓臣，如此年輕，卻如此剛猛對撞，前途令人憂心。

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▼謝金河分析，「政壇陳時中」現象很可能成為未來主流。（圖／指揮中心提供）

▲▼漁業署送來石斑魚,指揮中心0517記者會,陳時中,張上淳。（圖／指揮中心提供）

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