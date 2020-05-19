影／陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚問「這你的床喔」　網一看哭了

記者柯振中／綜合報導

衛福部長陳時中擔任疫情指揮中心指揮官以來，已有近5個月的時間沒有休息，讓外界紛紛稱讚「鐵人部長」、「防疫五月天」。隨著520就職典禮到來，總統蔡英文親自前往陳時中辦公室拜訪，意外讓部長辦公室的內部擺設曝光，引起網友一陣心疼。

▲蔡英文拜訪衛福部，意外曝光陳時中辦公室模樣。（圖／翻攝《東森新聞》）



蔡英文19日前往衛福部，送上「英雄麵」替防疫人員打氣，同時到部長陳時中的辦公室拜訪。準備走進部長辦公室前，蔡英文疑似不太敢相信，詢問陳時中「辦公室？」陳時中則靦腆回答「對」。

▼陳時中辦公室照片曝光。（圖／翻攝蔡英文臉書）



依據影片畫面，陳時中的辦公室看起來簡陋，空間稍微擁擠，後排櫃子上擺滿許多卡片，還有身穿超人衣的Q版阿中。此外，辦公室內還擺有一張床，讓蔡英文忍不住出聲問，「這是你的床嗎？」

眾多網友看完陳時中簡陋的辦公室，紛紛心疼留言，「已眼眶泛淚」、「後面準備休息床，辛苦了」、「部長太辛苦，辦公室還放小床，溱（真）的謝謝您」、「太辛苦了，感謝您的付出，好好照顧身體喔。」

由於防疫工作有成，疫情逐步趨緩，指揮中心開始推動「防疫新生活」，陳時中23日、24日將率領「防疫五月天」一同前往墾丁，實際走訪大街地點，在當地召開記者會，用行動示範，只要做好防疫，就能回歸正常生活。

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