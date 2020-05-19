週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

▲51連假時，墾丁大街上沒什麼人。（圖／記者吳奕靖攝）



記者邱茀濱／綜合報導

為了推動「防疫新生活」，指揮中心今（19）日宣布，本週末（5月23、24日）指揮官陳時中將率媒體團搭乘高鐵，並實際走訪墾丁大街，以此呼籲民眾做好防疫就可恢復正常生活。消息曝光後，落寞一段時間的攤商們簡直嗨翻，紛紛盼望時下正夯的陳時中能帶旺墾丁。

初步規劃陳時中將於23日晚間前往墾丁大街，指揮中心24日記者會也將走出疾管署，至墾丁福華舉辦。陳時中呼籲，做好防疫就可恢復正常生活，民眾無須過度擔心，只要個人及業者都能依循防疫新生活指引並確實執行，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

請繼續往下閱讀...

▲陳時中週末將走訪墾丁大街。（圖／記者呂佳賢攝）



據《中央社》報導，屏東縣疫情指揮中心副指揮官、副縣長吳麗雪表示，昨日已有相關人員勘查陳時中等人將走訪的地點，縣府對此特別歡迎，希望陳時中能為屏東及墾丁打氣，同時達到宣傳的效果，讓大家能夠安心玩。

報導指出，墾丁社區協會理事長曾春惠指出，墾丁是第一個被點名「人潮擁擠，勿再前往」的景點，從春假後，遊客都不敢到墾丁，她強調墾丁既不是疫區，也沒有疫情，會再跟陳時中提這點。

曾春惠續指，時下正夯的陳時中「去到哪裡，哪裡就旺」，希望他下來後能一掃這段時間的陰霾；另外攤商們得知消息後都很高興，希望能藉由陳時中此次逛街，帶旺墾丁。

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

►二手票券豐富你的生活