武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

台灣迎來連續第12天零確診，而中國最近又聽說有一些零星個案，武漢又重新檢驗，且檢驗的方式相當粗糙，是否有再度爆發的可能？對此，指揮官陳時中認為，中國疫情常比宣稱出來的嚴重，以目前公布的狀況來看，若沒有大規模傳播就不需要擔心，最怕的是中國會為了復工，而有「第二波隱匿疫情」的狀況發生。

發言人莊人祥表示，武漢疫情雖然1/23左右有很大的疫情，之後封城，最後有5-6萬人的感染率，實際上是否只有5、6萬人確診，仍需要進一步的研究。另外是說，因為中國有1000多萬人，如果真的只有那麼少人感染，以新冠肺炎疾病來看，一個感染者可傳染2.2人，平均群體要55%的人有免疫力，才能避免任何感染、不會傳出去。

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以中國目前感染人數來看，不管是不是檯面上5、6萬，還是更多，中國都不會達到55%。只要有任何一例個案，解封之後發生的話都可能造成內部傳染。不只是在武漢發生，不管哪個國家，為了避免疫情傳播而實施封城，在慢慢解封之後，可能因為群體免疫力不夠造成的感染。各國要解封、開放邊境都要考慮這些因素。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

指揮官陳時中表示，中國疫情當然是比宣稱出來的規模大很多，中國自己的專家學者也這樣講，說一開始疫情下情不能上達，所以很多資料被掩蓋。但他相信，經過中國封城跟小區的封閉之後，一定會有效果，但開放之後是否對社會造成傷害，目前看來是有一些零星的個案、一些小區封閉令人擔心，但也不用太過擔憂，因為沒有大規模傳播。

「但就是怕有第二波隱匿。」陳時中指出，如果中國為了復工順利，在WHA會議進行時隱匿實情，故意讓狀態平穩，就不確定了。如果以中國公布的情況來看，是不需要太擔憂，但中國習慣隱匿疫情，台灣也應當提高警覺、隨時注意狀況。