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快訊／「罷韓」後陳其邁辭副院長、陳時中接任？行政院回應了

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮明天就要登場，接續總統府18日率先公布府方人事異動，行政院19日下午三點接續公布完整新內閣，包含行政院副院長陳其邁等大多數首長皆留任。針對外界關心，「罷韓」後陳其邁是否還會「續任副院長」？行政院秘書長李孟諺回應，未定數目前無法回答。

▲行政院公布內閣人事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院公布內閣人事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

真對外界關注，若高雄市長韓國瑜被罷免，陳其邁是否會辭去副院長一職、併由陳時中接任等問題。李孟諺強調，「這個都是假設的問題，相關高雄有關選舉都還有很多未定數，目前沒辦法回答這樣問題。」

陳其邁這次續任副院長，蘇貞昌認為過去一年多來，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇貞昌指示的工作都使命必達，而去年從協助防範非洲豬瘟、防治登革熱到今年的對抗武漢病毒，陳其邁都發揮醫療公衛專業，整合各部會防疫，並協助院長做出重要的決策判斷，希望陳其邁能以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。

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