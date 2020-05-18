台南喜樹萬皇宮捐贈ICS專用救災指揮車　黃偉哲：感謝支持消防造福人群！

▲台南市消防局舉行ICS專用救災指揮車1輛捐贈儀式，由喜樹萬皇宮主委蔡忠壽代表捐贈，並由台南市長黃偉哲受贈，並頒發感謝獎牌及獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局18日上午9時30分，於南區喜樹萬皇宮，舉行ICS專用救災指揮車1輛捐贈儀式，由喜樹萬皇宮主委蔡忠壽代表捐贈，並由台南市長黃偉哲受贈，並頒發感謝獎牌及獎座，以感謝喜樹萬皇宮善行義舉，造福地方人群。

喜樹萬皇宮平時愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力外，得知消防局第七大隊位處於南區南門路，服務範圍涵括東區、南區、中西區及支援他區各項消防救災指揮勤務等，因幅員遼闊缺乏ICS專用救災指揮車執行指揮勤務使用，便慷慨解囊捐贈ICS專用救災指揮車1輛，價值新台幣約200萬元，其車配備有LED爆閃警示燈、100瓦警報器、無線電、行車紀錄器及6槽無線電充電槽等裝備，配置於消防局第七大隊，可進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災指揮車輛，更強化災害指揮搶救之效能。

喜樹萬皇宮主祀神明為代天府葉、朱、李三府千歲-，清朝方志已有記載喜樹有王爺廟，但並未詳述相關沿革，日治時期始有文字記載沿革。根據《台南州祠廟名鑑》的記載，據說在清乾隆4年（1739年）在喜樹與灣裡兩聚落之間發現了一艘王船，之後兩地居民就王船與船上神像的歸屬達成協議，王船歸灣裡所有，神像則歸喜樹所有。

市長黃偉哲表示，喜樹萬皇宮除了熱心公益，對地方周邊的學校或一般基層的人都是信仰中心，平時就致力社會公益與藝文活動、襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，與附近居民和社會大眾形成良好的互動。這次救災指揮車是頂級的，也是設備齊全的，所以能對救災發揮最大的效率，提升救災的效率跟速率，除非常感謝萬皇宮的用心，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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