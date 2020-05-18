影／台南3男女撞死騎士！目擊者見停下「以為會負責」…轉頭人卻落跑：後悔沒盯著

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南中西區民生路與中華西路口18日凌晨發生一起死亡車禍，一輛銀色轎車違規闖紅燈，高速撞上一名黃姓女騎士，巨大的撞擊力道，導致女騎士當場噴飛10公尺，隨後倒地不起，送醫不治。誇張的是，肇事的駕駛及2名乘客事後竟棄車逃逸，目擊者見狀立刻騎車追趕，無奈還是讓人跑掉，讓目擊者相當懊悔，「如果有盯著他們回現場就好了」。

▲肇事3人事發後竟棄車逃逸，目擊者立刻追上前去，無奈還是讓人跑了。（圖／記者林悅翻攝）

據目擊者表示，自己當時騎在黃女後方，全程目睹車禍經過，「她才剛過路口就被撞」，而原本他想上前關心黃女傷勢，卻意外發現肇事3人正準備逃逸，立刻將原本要打電話報警的手機轉為錄影，一邊騎車一邊追上前去。目擊者另外提到，當時內心也相當害怕，也擔心對方有攜帶武器，但又覺得自己必須這麼做，於是勇敢追上前。

▲目擊者出面表示，當下雖然害怕，但還是鼓起勇氣追上前，希望自己所拍下的影片能幫上忙。（圖／記者林悅翻攝）

然而，原本肇事駕駛停下腳步，目擊者以為對方要回到現場，於是立刻調頭想協助趕到現場的警方調查，但沒想到，這一離開，就讓肇事3人逃逸無蹤，讓目擊者懊悔的直說，「很後悔沒有盯著他們回到事故現場，就不會還要麻煩警方了」。

此外，這起案件導致黃女傷重不治，留下2名就讀國中的兒子，而其前夫帶著孩子到殯儀館等候相驗時，神情充滿哀傷，難過表示，「心情很複雜，不想多說什麼，真的無法接受一個人就這麼不見」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

驚悚撞擊影片曝！紅燈亮8秒…台南轎車高速闖過 女騎士遭撞「噴飛10m」慘死

欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債 砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

影／落跑畫面曝！高速撞死女騎士 肇事3男女拔腿狂奔…目擊者騎車怒追：快回去