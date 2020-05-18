影／飆闖紅燈撞死女騎士！2國中兒瞬間沒了媽　她見冰冷遺體哭喊：我的女兒啊

記者林悅、陳韻如、徐愷昕／台南報導

▲台南一轎車高速闖紅燈，女騎士慘撞飛亡，家屬崩潰痛哭。（圖／記者林悅攝）



台南中西區民生路與中華西路口18日凌晨發生一起死亡車禍，一輛銀色轎車闖紅燈高速撞上一名黃姓女騎士，巨大的撞擊力道，女騎士當場噴飛10公尺倒地不起，送醫不治。死者母親抵達殯儀館見到女兒遺體時瞬間崩潰，全身癱軟在椅子上不斷痛哭喊著，「我的女兒啊」，場面相當悲悽。

▲驚悚畫面曝光！台南轎車高速撞上女騎士。（圖／讀者提供）

透過監視器畫面可以看到，事發當時，黃女騎車直行，正準備通過路口，但下秒畫面左側突然衝出一輛轎車，毫無減速的闖過紅燈，直接將黃女撞飛，導致黃女頭部重創送醫不治，而轎車最後則是衝向工地鐵絲圍籬，卡住動彈不得。誇張的是，肇事轎車車上駕駛及2名乘客見女騎士倒地不起，竟棄車拔腿狂奔。

死者家屬接到通知後急從玉井趕往殯儀館協同檢察官相驗遺體，黃女母親一抵解剖室、見女兒遺體被送入時瞬間哭攤在地，掩面痛哭不斷喊著「我的女兒」，另死者前夫及她2個還在就讀國中的兒子也神情悲痛的伴隨一旁，不發一語。

死者大姐表示，黃女排行老三，最近才剛與先生離婚，因放不下2個孩子，所以還與前夫同住。死者前夫則向警方表示，前妻凌晨4時出門時大家都在睡覺，沒有人知道她出門，猜測她應該是去玉井找姐姐，但針對此部分，因大姐表示未收到妹妹要前來的訊息，這部分仍有待釐清。

警方經調閱路口監視器畫面後，查出該部肇事車輛是一部出租車，目前正傳喚租車公司及租車人到場說明，後續將全力追緝傳喚肇事者到案，以進一步釐清案情。

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▲台南轎車高速闖紅燈致女騎士遭撞飛慘死，據了解，死者尚有2國中兒。（圖／記者林悅攝）

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