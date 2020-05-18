陳菊520後不續任秘書長　黃偉哲：未來還是有總統借重的地方

▲台南市長黃偉哲認為，陳菊秘書長在臉書宣布，520後不續任秘書長是功成身退，他予以尊重。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

陳菊秘書長在臉書宣布，她520後不續任秘書長，總統也表示惋惜但是尊重，台南市長黃偉哲指出，基本上陳菊等於說已經非正式向總統請辭了，她算是功成身退，未來總統還是會有借重陳菊秘書的地方。

黃偉哲說， 520的人事希望多給總統一些空間，畢竟政務官，尤其是特任官，都是總統的職權，總統可以聘請，那邀請了蘇院長組閣，所以很多人事安排都是總統跟蘇院長一起來商定、決定的，至於陳菊秘書長她可以說是功成身退，可是她還是有總統要借重她的地方，總統對陳菊秘書長有什麼樣的職務安排，他都是尊重，因為陳菊秘書長也受過司法迫害，也知道司法獨立、司法中立的必要，這點他尊重陳菊秘書長的選擇。

黃偉哲表示，有關酒店、舞廳的解禁問題，其實市府目前已經訂定了標準，業者申請通過標準，就可以解禁。至於其他各都，我們尊重每個縣市的縣市長，他們的想法跟實際的做法，當然萬事莫如防疫急，在可以兼顧防疫，中央逐步解封的情況下，中央也訂定了這個舞廳、酒店解封的標準，那我們台南市是依據這個標準來去實施的，兼顧中央的原則，也兼顧地方的要求下去做，如果陸陸續續有其他各家提出申請的話，他也會去看。

黃偉哲說，18日上午8時25分，已經有某一家業者提出申請，就趕在公務員開始上班的時候，我們會盡快安排經發局去看，如果可以的話，他們就可以拿到這個同意他們復業的公文。

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