陳時中有意調整健保費　黃偉哲反對..提醒：小心深水區有鯊魚！

記者林悅／台南報導

針衛福部長陳時中表示，防疫工作過後，接下來就是要調整健保費，台南市長偉偉哲指出，對陳部長的道德勇氣他表示佩服，但調整健保費是十分敏感的政治議題，站在政治立場他是反對調漲，黃偉哲也提醒陳時中部長要小心「深水區有鯊魚！」。

▲台南市長偉偉哲指出，站在政治的立場他是反對調漲健保費，提醒陳時中部長要小心處理。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲市長指出，陳時中部長說全力支持防疫工作，考完期中考，剛考完期末考，呼籲大家要做好防疫工作，等防疫工作都做完，之後就放暑假了，接下來就要調整健保費，台灣健保要調整是高度政治敏感問題，尤其調整就要進入立法院，過去許多衛生署長、部長也常常因為健保費的調整而受到一些限制，甚至去職，這要十分小心，因為直接挑戰人性的基本面。

黃偉哲說，大家都希望絞盡腦汁，健保費越便宜越好，所享受的健保福利愈多愈好，其實台灣健保好不好，在這次疫情就已獲得證明，許多國外的華僑、國外的人都能夠擁有台灣的健保資源，就有人說：「搭飛機回來還有找」，顯示台灣健保是非常好又低的，但是就是因為這樣的情形，所以要調漲。

黃偉哲表示，陳時中部長有道德勇氣，他現在是非常高人氣，但是也非常具有道德感，但要去調整健保議題，挑戰人性的基本面，做這件事情要很小心，健保署最近有一些腹案，像針對高診次、提高部分負擔、對國外返國的人所應繳的健保費的合理辦法…，這些都可以先去檢討，因為有一些人社經地位比較低，調高健保費都是負擔。黃偉哲強調，他站在政治的立場是反對調高健保費，他也提醒陳時中部長，要小心「深水區有鯊魚！」。

・8大自選菜單，按一鍵就變廚神