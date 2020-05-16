泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

▲泰國疫情逐漸趨緩，各項禁令也逐漸鬆綁。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國今日境內無新增確診病例、死亡案例，也是自從3月9日以來第4度「零確診」，因此泰國打算逐漸開放禁令，包括重新開放商場、百貨公司等公共空間。另外，原訂實施至5月31日的宵禁也將提早解放一小時，從原本的晚間10點到隔日凌晨4點，改成凌晨3點。

根據《路透》報導，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛 （Taweesin Wisanuyothin）表示，感謝所有配合疫情政策的國人。據悉，泰國在本月13日就出現「+0」的情況，不過在14日出現一名普吉島返回清邁的確診男子，在15日和今日才又繼續達成連續零確診，目前確診人數為3025位，死亡人數為56位。

▲泰國開始開放公共空間。（圖／達志影像／美聯社）

泰國疫情在5月初就開始緩和，且即使經歷了5月3日的第一波行業解禁，至今每天也僅出現個位數的確診人數，甚至是零確診，因此泰國當局也打算在本月17日開放第二波行業解禁，包括百貨公司、圖書館、博物館、大樓內的餐廳店鋪，不過百貨公司內的健身房、電影院和遊樂場等則尚未開放。

此外，泰國也在今日將中港澳和南韓從「危險傳染病疫區」名單中清除，以後上述四地的民眾進入泰國不需要再出示健康證明。