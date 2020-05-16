滯馬爾地夫36名台人歸國　4人有「呼吸道症狀」送集中檢疫所

▲滯留馬爾地夫的36名台人16日晚間返國。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

滯留在馬爾地夫的36名台人，經過外交部駐外使館的協調下，已經派出包機接回滯留的國人，在16日晚間入境歸國，其中有4人在2周內有出現過呼吸道症狀，經採檢後送往集中檢疫所。

馬爾地夫自3月27日起暫停核發外籍旅客落地簽證，4月19日起全境封鎖加強防疫，導致前往當地的台人因此滯留，經外館協調後今天凌晨先抵達馬來西亞吉隆坡，再從吉隆坡搭乘華航班機抵達台灣。

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外交部發言人歐江安說明，滯留在馬爾地夫的36位國人是在當地時間15日晚間搭乘亞洲航空（Air Asia) 包機由首都馬列市起飛，5月16日凌晨已抵達馬來西亞吉隆坡，訂於當日下午轉搭華航班機並於16日晚間抵達桃園國際機場。此次搭乘我方協調的包機，另有52位馬來西亞的國民及6位日本公民，總共有94人搭乘包機撤離。

根據《中央社》報導，這架華航定期航班在晚間7時12分抵達台灣，共有200名乘客，一般乘客先行下飛機，36名馬爾地夫旅客再下機，並於登機口作業，由國境疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再區分每10人1組保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

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