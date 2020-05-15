游淑慧批李來希扯後腿：國民黨有他才會加速破落

▲游淑慧、李來希。（合成圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前1句「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發外界斥責，國民黨先也將其停權，並考慮6月召開考紀會開除黨籍，不過李卻反酸該黨「如今幾乎成了落破戶」。對此，國民黨台北市議員游淑慧15日在臉書痛批，國民黨如果一直有李來希這樣的人，才會加速破落。

李來希14日上午得知可能被國民黨開除黨籍後，中午先發文表示，「君子絕交不出惡聲，好聚好散來日好相處，有人想送我下地獄，怎麼突然間上了天堂，環顧四週舉目所及，一無所有，原來是放下了」。

李來希14日晚間9時許再酸，他從未擔任黨職，也沒有行使過黨權，國民黨有上萬個超高級職缺，甚至在擁有千億黨產時，他都沒有享受過一分一毫，如今成了破落戶還要來談停權，「有哪位聰明人能告訴我，要停什麼權？手邊剩下的只有這張珍藏的當年受訓的證件。」

對此，游淑慧就批，李來希昨天才說「君子絕交不出惡聲」，今天就馬上口出惡聲，何必如此自我打臉，國民黨如今是破落戶沒錯，但如果一直有他這樣的人，才會加速破落，沒有再起的可能。

游淑慧表示，國民黨如今是破落戶沒錯，但他們仍有很多人堅持理念，繼續在這裡努力，「目的是我們相信國民黨中道、法治和理性的價值是對的」，而2018年韓國瑜也是用愛與包容，拿下20年綠色執政的高雄。

游淑慧3度重申「國民黨如今是破落戶沒錯」，但嫌棄的人可以自己離開，不用在這裡抱怨和不滿，該黨只是個社團法人，要走的人沒人會擋。游也奉勸考紀會不要拖拖拉拉搞停權，國民黨已是破落戶，更要去蕪存菁，保護願意認同理念、同甘共苦的支持者和公職人員，不用被少數人所汙名化。

「李先生既然嫌棄，慢走不送，別來相害」。游淑慧強調，國民黨不是第一次當破落戶了，從創黨先烈的革命犧牲、到處被追捕，到失去中國大陸、建設台灣，過去這麼多生死相搏的時期，都走過了，現在只是在野，有什麼可怕的，真正可怕的是，扯後腿來相害的同志。

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