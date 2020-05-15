扯小燈泡神隱後...突換38年前舊照　李來希：我的人生已是黑白的





▲▼李來希突然換上38年前舊照。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝自李來希臉書）

記者羅婉庭／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希因激烈言論引發紛爭，針對他臉書14日晚間換上黑白大頭照。李來希15日接受《ETtoday新聞雲》表示，換上這張照片得目的是，他決定回歸從前，回到初衷，我的人生現在是黑白的」。

李來希表示，希望單純化自己的生活，沒有必要過得那麼複雜，並笑稱「我年輕的時候長相很清秀、很清純，現在面目可贈」，他嘆口氣說，大家把他講得很壞，但他其實不是這麼壞的人，認為自己扛太大的責任，現在要把負擔放下來，行也布袋，坐也布袋，放下布袋，何等自在。

外界認為他應該向時代力量立委王婉諭道歉，李來希回應，悲情可以贏得同情，可以賺人熱淚，但悲情無法解決問題，還是要面對現實。至於王婉諭公開要求他要有口德，李來希說，他完全尊重小燈泡媽媽的立場，但是外界認為王婉諭是弱勢，其實背後撐腰的民進黨非常強大，「但面對用悲情去賺取熱淚的人，我們打不過這樣的人」。

至於台北市長柯文哲說「李來希該下地獄」，李來希則稱「我現在在天堂」，現在局勢不堪、世道不堪，無力回天，執政黨蠻橫，在野黨懦弱，一個小市民無力回天，「好好過日子，我也不會死」，誰執政誰在野都沒有差別，自己一路走來都不是為了個人，是為了國家長治久安，空有使命感沒有用，因為社會氛圍已經不對，是非黑白不明。