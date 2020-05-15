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「李來希的錯不在批評王婉諭！」　羅智強反嗆1450網軍雙重標準

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▲▼國民黨革實院舉行「全球百城募款挺革實 院，洪秀柱發穿雲箭」記者會。革實院院長羅智強力邀前主席洪秀柱，發起海外中興會運動，發起全球百城募款行動。希望以小額捐款方式，募集一千萬元捐款。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日批評時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭，引發社會撻伐，14日火速遭到國民黨停權。國民黨台北市議員羅智強15日提及，批評王婉諭是李來希的言論自由，李來希錯在講了王婉諭把小燈泡的頭踢到高雄去，怒批1450網軍是「雙重標準」。

「李來希的錯不在批評王婉諭！」羅智強15日表示，王婉瑜是立法委員、公眾人物，批評王婉諭是李來希的言論自由，但李來希錯在說了「王婉諭把小燈泡的頭踢到高雄去」這句話，「這一點我也不能認同。」

針對網路上疑似有1450網軍批評，羅智強將批評洪慈庸的事情拿來類比李來希。羅智強說，他是批評洪慈庸面對269旅半年3人輕生，還誇國防部「漸漸願意改變」的雙重標準。

羅智強說，誰都遺憾洪仲丘的悲劇，當時前總統馬英九道歉、親赴靈堂卻遭家屬羞辱，而蔡英文綁著「國防布」上街頭，「不是事實？不能評論？」現在黃姓軍官等269旅連三自殺案卻雲淡風輕的過去，還換了洪慈庸一句國防部「漸漸願意改變」，這不是雙重標準？不能批評？

羅智強認為，多數媒體早已放棄監督執政者的天職，專心監督在野黨，而又有朝廷養的如海嘯蝗蟲般1450做為錦衣衞四方扭曲事實、帶風向，要站在執政者的監督面，本來就要有被萬箭穿心的準備。

最後，羅智強強調，要譴責李來希很容易，因為他自己也不能接受李來希的說法，但對於中原大學教授招名威歧視陸生一語不發、甚至大力護航且正義凜凜譴責李來希的綠營人士、1450網軍，這樣看顏色變立場的正義，是一種變色龍的正義。

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