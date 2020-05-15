政壇切割撻伐　李來希嗆：我抗壓性很強！要是一般人早就道歉了





▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希因激烈言論引政壇撻伐，事後他將臉書換上黑白舊照，再次引起討論，李來希15日受訪對此表示，他的抗壓性很強，要是一般人早就道歉了。

李來希說，他為了軍公教人員謀福利，抗爭多年，如今面對鋪天蓋地扭曲，他也不會怕，不會輕易崩潰，「我抗壓性很強，如果是一般人早就道歉了」

至於換上38年前舊照，李來希說明，只希望放下複雜生活，回歸初衷，認為自己扛著太大的責任，現在要把負擔放下來，即便外界將他妖魔化，他也不會輕易倒下，因為仍有挺他的人，也深知社會氛圍已經惡質化，充滿對立、紛爭與不公。

針對國民黨將其停權，並將於6月召開考紀會審核處分，考紀會主委葉慶元已致電告知，李在電話中告訴葉慶元說，如果法律認為他錯了他就道歉，但也認為道德界線是因人而異，隨時可以改變，沒有章法，大家好聚好散，來日好相處，國民黨的條件畢竟不像以前了。

外界認為他應該向時代力量立委王婉諭道歉，李來希則回應，王婉諭用悲情可以贏得同情，可以賺人熱淚，但悲情無法解決問題，還是要面對現實。至於王婉諭公開要求他要有口德，李來希說，他完全尊重小燈泡媽媽的立場，但勸告她悲情賺人熱淚是解決不了問題的，終要面對現實。