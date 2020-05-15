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國民黨兩岸關係「4大原則」　江啟臣：不應讓台海陷入惡性軍事衝突的螺旋中

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▲▼立法院外交國防委員會,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣公布蔡政府民調。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨今（15）日召開「2020國政挑戰」記者會上，黨主席江啟臣不僅透露總統蔡英文第一任期中表現的民調，還拋出國民黨對兩岸關係的四大原則，分別是「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」，並呼籲北京保持冷靜，「放棄武力犯台的威脅，正視『一國兩制』在台毫無市場的事實」。

江啟臣呼籲蔡英文，「回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險」，他認為蔡總統曾說過台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，並非全民之福，因為任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。

江啟臣說，有3件事十分確定，首先，國民黨曾在「九二共識、一中各表」的基礎上，推展兩岸制度性協商，簽下一系列對台灣有益的協議；這些貢獻不該被抹滅。但是面對國際情勢、兩岸局勢的變遷，該探討如何開啟新頁，為兩岸找到能持續互信的基石，這個是當前的挑戰。

「其次，國民黨必須拒絕惡質『買辦』滲透，但也要保障合理合情合法的兩岸交流，不受污名連累。」江啟臣稱，因此，國民黨將研議制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》，拉清楚中間的分際跟紅線，也給予黨員同志清楚的遵循規範。

江啟臣強調，國民黨必須在兩岸關係上，站穩本黨的價值基礎；不要動不動就被扣帽子，說是「中共代理人」；從黨內外的討論中，他能歸納出4大原則，分別是「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」，這都是國民黨在兩岸關係上面，必須站穩的價值基礎。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲江啟臣籲北京放棄武力攻台。（圖／CFP）

「中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值，中華民國憲政對自由民主的承諾，則是台灣民眾安全感的基礎。」因此，江啟臣認為，北京政府越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。

尤其是當前中美衝突加劇，有重回冷戰架構的趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁，更逐漸提高區域衝突的風險，加上任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，也不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。江啟臣鄭重呼籲北京，「請務必保持冷靜，正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，正視『一國兩制』在台毫無市場的事實。」

值得注意的是，江啟臣還提到，1996年台海飛彈危機時他就站在最前線，當時差3個月就要退伍，但他連續8個月沒有休假，有陣子天天晚上戴鋼盔抱槍睡坑道，大家都寫好遺書，隨時準備上小艇出海。複雜的心情讓他直呼「從來沒有這麼靠近戰爭邊緣」。

江啟臣指出，24年前的他在前線保衛過中華民國，同時因為經歷過了戰爭邊緣，也更充分感受，戰爭與和平的一線間，但如果國家有需要，「我一定站出來，我們不懼戰」。

最後，他仍盼望這一代，不需要像當年他的父母一樣的心情，去擔心孩子們的安危，身為黨主席的他，必將帶領國民黨盡一切努力，成為台灣安全、台海和平的保障！

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文向甘惠忠神父致敬。（圖／總統府提供）

「2020國政挑戰」國民黨黨主席江啟臣演講全文如下：

早安，謝謝各位朋友蒞臨，今天特別邀請各位媒體朋友前來，是因為下個星期，我們將迎來一系列事件，每一件，都可能牽動到台灣未來。而我作為國民黨主席，有些話想跟大家報告。

首先是5.17 的WHA 將於線上召開。這次台灣社會整體的防疫表現有目共睹，也有許多國家出面呼籲，應該讓台灣參與WHA。但遺憾的是截至今天，我國尚未收到大會邀請函。17 號起各國與會代表，在討論疫情應對外，如何討論台灣的實質參與，勢必會成為未來我國國際空間的一個指標。

之前我曾以國民黨主席身份，投書「國際民主聯盟」IDU 跟 The Diplomat 外交家雜誌，也都獲得刊登，我們呼籲WHO不應把台灣拒於門外。今天我再次鄭重呼籲，希望WHO 能從善如流，將全世界人類的健康安全擺在政治之前。

接下來是週三，520是蔡總統宣示就職連任。四年下來，這也應該是一個檢討過去，展望未來的重要時刻。身為中華民國最大在野黨，我們除了對蔡總統得連任就職表達祝賀之外，也將本於監督者角色，盤點過去四年蔡政府施政得失，同時勾勒眼前國政挑戰，給執政者參考。

接著在5/21、5/22，中共將於北京召開「兩會」。北京政權屆時將如何檢討這次防疫，如何面對疫情對產業經濟與國際秩序的衝擊，勢必牽動亞太地區的局勢，也影響到台灣角色。最後我也會針對兩岸關係，談一些看法。

一、蔡政府的成績單

前兩天，我們委託 TVBS 民調中心，針對過去四年蔡政府在十一個領域表現，一一檢視，也請受訪民眾一起來打分數。

每題從10 到0分，代表滿意的程度；平均下來結果怎麼樣？大家可以看一看。如果我們用以前學校 100分中拿 60分算及格來說，因此在這個評比中，6分算及格，這張成績單算是「滿江紅」！

細看分項，蔡政府在社會安全、社會福利、環境保護的民眾滿意度相對較好；不過 6 點幾分也都稱不上高，充其量是「免強及格」。

經濟發展、改善低薪、青年發展、保障勞工這幾項，我們可以看到，就跌到5字頭；透露出民眾對「民生經濟」持續低迷的感受，也讓人想起之前《勞基法》一修再修，所造成的三輸的情境，讓許多企業主感到無所適從，同時讓勞團感覺被背叛的亂象。

兩岸關係與外交的評分更低，大約只剩 5.5 分上下。蔡總統過去一年，藉著習五點、反送中、共諜案與中美對峙的大氛圍，塑造了「辣台妹」的一個氛圍，博得不少掌聲！但當大選激情過去，我們仍得面對「上任四年連丟七個邦交國」的現實，以及更重要的，許多人擔憂區域衝突風險驟升的危險。

最感慨的是墊底的司法改革。蔡總統總以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但四年後在民眾心中，卻只得到4.96分「死當」的成績。

蔡政府的整體施政 的滿意度卻有 6.17 相對較好的成績，應該是近期防疫情的表現，讓蔡政府得到較高肯定，蔡總統的支持度攀升。但回看過去四年，我們不會忘記曾在街頭吶喊的勞工、曾被粗暴「年改」羞辱的軍公教、忍受不了「用肺發電」的爸爸媽媽，以及被其他許許多多爭議所撕裂的社會。

我記得蔡總統上任前，強調過要「謙卑、謙卑、再謙卑」，期許自己能領導一個「最會溝通的政府」。只是光看最近紓困帶來的「萬元之亂」，如何造成基層公所人員與民眾的不滿，就知道四年下來，蔡政府離「謙卑」，離「溝通」的距離仍有多遠。

二、疫情衝擊，與提問蔡總統

在未來疫情對經濟的衝擊，我們要怎麼應對？其在經濟產業、國際秩序，甚至是社會文化上所會帶來的衝擊，可能比我們的想像還要深遠。光是目前已經揭櫫統計，我們已經可以看見整體經濟重挫、股市崩跌、勞工無薪假與裁員飆升，政府債台高築。因為很多國家在這個時候，不得不擴大內需，用政府的錢去救。

展望未來，這場世紀疫情還帶來四個重大挑戰：

1.疫情肆虐，嚴重衝擊美國，導致美國的全球影響力也受到挑戰。

2.貿易戰還沒結束，現在中美衝突進一步升高，也提升台海軍事衝突風險

3.疫情重挫過往全球化的大趨勢，造成過去全球經濟分工紅利的「回吐」

4.疫情期間各國舉債、印鈔票，也會對全球金融貨幣體系，帶來更大的不確定性

以上種種，都讓未來四年政府的舵手，任務更艱巨。因此在 520 前夕，我們也有幾個問題想請教蔡總統：

1.面對產業供應鏈的斷鍊重組、觀光人潮劇減，除了紓困，蔡政府有沒有其他中長期的振興計畫？這次疫情加速了全球產業重組，我們的產業轉型政策有沒有隨之調整？又該如何進行全球布局？還是只要繼續前四年的新南向政策？

2.六月馬上迎來畢業潮，但今年踏入職場的畢業生，可能也是最失落的一代。眼前企業陸續裁員，無薪假人數飆高，自由業苦撐待變，創投基金收回；他們，看不到希望。蔡總統面對這群年輕人，打算拿出什麼作為，給予希望？

3.台灣社會許多問題從根源都來自少子化，包括產業轉型、各級教育、社會福利或國防升級，都受到少子化的嚴重影響和衝擊。請問蔡總統，您主政這四年來到底有何對策？未來少子化還會繼續衝擊我們。

4.本次疫情造成中美衝突升高。台灣夾在兩強間，原應在外交兩岸上維持高度、力求平衡，但蔡政府卻幾乎是一面倒地依賴美國，導致對岸更大的打壓與圍堵。請問總統，這是對台灣最好的戰略嗎？

5.疫情爆發以來，國民黨基於「朝野合作、共同防疫」原則，全力支持政府施政，更研議提供各種對策、建議。但遺憾的是，就算選舉早已結束，過去幾個月民進黨政府仍維持著「逢國民黨必反」的態度，絲毫未展現出任何執政朝野合作的高度。

我想請問蔡總統：你是否同意，朝野合作是台灣自由民主重要的基礎？你是否相信，藍綠對話的可能？還是為了民進黨的長期執政，不惜代價也要對國民黨堅壁清野、追剿到底？以上五問蔡總統。

三、國民黨重設計

我一直深信，民主的價值在可以監督，可以質疑。民主國家的治理，需要朝野的共同承擔，共同努力。因此我自今年三月九日擔任國民黨主席以來，致力於推動國民黨重設計，讓國民黨能重新成為台灣政治「廉能、正道」的的中流砥柱。

首先，在黨內的人事佈局上，我邀請穩健的李乾龍擔任秘書長。我也任命了一些擔任過民代的中生代黨務主管，同時帶入有立院經驗的年輕人，讓本黨能對社會民意的流動有更準確的判斷。我更延攬了熟悉涉外事務的專家學者，加入本黨團隊，以強化黨內對國際及兩岸事務。

其次，則是去建立各種黨內的對話平台與管道，透過數位化的整合，讓彼此的溝通能在第一時間完成，減少溝通的落差。同時，我也啟動對中央黨部的空間重設計，一方面能符合於當前精簡的人力需求；二方面也希望促成黨內幹部更好的協作溝通。

而在整個改革工程中最關鍵的，則是目前正在進行中的改革委員會。這個委員會的組成與運作，體現了「多元」與「對話」兩大原則。因此在成員選擇上，我們邀請了不同世代的中常委、黨籍民代與里長、前政務官，以及一些學者專家與會。這些委員不見得是黨員，但代表了黨內與社會的各種聲音。坦白說，當初名單一公佈，我馬上聽到各種批評之聲——許多人會拿著不同標準，質疑某些人參與的資格。但我始終相信：改委會要能做出最好的結論，組成就不能單一，視角必須多元。

實際上運作下來，我不諱言，改委會中有很多的意見，有辯論，甚至有衝突，但我從會議紀錄中，也看到不同立場間，透過對話形成的互相理解，以及逐漸凝聚的共識。這個過程非常重要——沒有真正開放的辯論溝通，就不會有最好的共識，就無法締造真正的「團結」。

改委會的四個小組，都預計在六月底前提出建議報告；最後我會帶領黨中央，參酌委員們的建議，擬定「國民黨重設計」的方案，交付給中常委、全代會審核。

我深信，國民黨必須習慣「由下而上」的討論，才能適應民主多元時代。我也一再強調，改革需要溝通，不是專斷；因此改革不是用斧頭砍，而是需要耐心的顯微手術。

畢竟說，再改革的道路上，我們必須一起團結，只要落實改革，國民黨必將再起！請黨內先進同志和國人同胞對我們有信心！

四、兩岸路線

最後，在最後的時間，我想提一下兩岸的問題。上任以來很多人都在問，國民黨未來的兩岸政策是什麼，路線有沒有改變？這是媒體朋友常常再問的一件事情。我自己過去研究國際關係，又擔任主席，當然有自己的想法；但此刻改委會兩岸組仍在討論，我也必須尊重、等待大家的共識與建議。我說過，國民黨不是一言堂，不再是主席說了算。

但有三件事十分確定：首先、國民黨曾在「九二共識、一中各表」的基礎上，推展兩岸制度性協商，簽下一系列對台灣有益的協議；這些貢獻不該被抹滅。面對國際情勢、兩岸局勢的變遷，我們要想的是，如何開啟新頁，為兩岸找到能持續互信的基石，這個是當前的挑戰。

其次、國民黨必須拒絕惡質「買辦」滲透，但也要保障合情合理合法的兩岸交流，不受污名連累。因此，我們將研議制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》，拉清楚中間的分際跟紅線，也給予黨員同志清楚的遵循規範。

而最重要的是，國民黨必須在兩岸關係上，站穩本黨的價值基礎；不要動不動就被扣帽子，說是「中共代理人」。從黨內外的討論中，我能歸納出四個原則——分別是「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」。這四個是國民黨在兩岸關係上面，必須站穩的價值基礎。

中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值。中華民國憲政對自由民主的承諾，則是台灣民眾安全感的基礎。因此北京政府越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。

尤其是當前中美衝突加劇，有重回冷戰架構的趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁，更逐漸提高區域衝突的風險。兩岸過去好不容易締造的和平氣氛，已不復存。然而，任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，也不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。

因此，我要在此鄭重地呼籲北京，請務必保持冷靜，正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，正視「一國兩制」在台毫無市場的事實。同時我也要呼籲蔡總統，回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險。如果像之前放言高論，您曾經說台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，我認為這並非全民之福。

提到前線，我再1996年台海飛彈危機時，我就站在最前線，我差三個月就要退伍，但我連續八個月沒有休假，有陣子天天晚上戴鋼盔抱槍睡坑道，大家都寫好遺書，隨時準備上小艇出海。那時候台灣可能還沒什麼感覺，就是股市在跌；但是金門的氣氛完全不同，對於我們在台灣的家人，也不一樣。

我為什麼要講這個？因為從來沒有這麼靠近戰爭邊緣，我媽媽當時跟我講，當時我跟媽祖娘娘求我兒子能不能調單位，當時廟公說調單位不可能，保平安可以。這就是媽媽的心情。

24年前我在前線保衛過中華民國，保衛過家園。經歷了戰爭邊緣，也更充分感受，戰爭與和平的一線間。

國民黨是一個經歷過戰爭的政黨，我曾經站在戰爭的邊緣，體驗戰爭與和平的界線。如果國家有需要，我一定站出來，我們不懼戰，但是我希望我們這一代，不需要像當年我的父母，擔心他們的孩子。今天我身為黨主席，必將帶領國民黨盡一切努力，成為台灣安全、台海和平的保障！

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兩岸關係國民黨江啟臣蔡英文

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