王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄

▲王婉諭力挺霸韓，李來希13日竟於臉書砲轟王婉諭，「踩著自己女兒的頭顱往上竄」。（圖／記者李毓康攝）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案確定6月6日投票，時代力量立委、同時也是小燈泡媽媽的王婉諭8日表態支持罷韓，對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日竟於臉書砲轟，「踩著自己女兒的頭顱往上竄…小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？」要王婉諭回到自己的初衷。

▲李來希發文砲轟王婉諭。（圖／翻攝《李來希》臉書）

8日上午9點，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭在臉書呼籲大家，「6月6號，回家投票」，直接表態支持罷免韓國瑜，她認為高雄市政府為了阻止罷免投票無所不用其極，除了施壓投開票所的出借、限制宣傳活動或看板懸掛，甚至是一再規避議會監督，且前幾天召開臨時會，還限制議員的個人發言，讓小黨在國會無法行使應有的職權。

王婉諭直言，「對於這種不適任的民選首長，我支持人民行使自己的公民權，站出來投票。」怎料此舉卻引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，13日上午怒在臉書發文抨擊，要王婉諭不要多管閒事。

李來希毫不諱言的嗆聲，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。」認為韓國瑜與王婉諭無冤無仇，不懂她為甚麼要來亂，隨後更表示，「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！」要王婉諭趕快回到屬於自己原來的初衷。

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