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江啟臣曝蔡政府施政成績民調：11個領域有7個「不及格」

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▲國民黨主席江啟臣出席15日「2020國政挑戰」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

▲國民黨主席江啟臣出席15日「2020國政挑戰」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（15）日召開「2020國政挑戰」記者會，黨主席江啟臣發言時透露，國民黨進日委託民調公司，針對過去總統蔡英文第一任期在民生、司法及外交等11個領域的表現進行民調，結果這份「蔡政府的成績單」卻滿江紅，11題中僅4題「及格」。

該份民調將社福照顧、環境保護、社會安全、保障勞工、經濟發展、青年發展、低薪改善、兩岸關係、外交關係、司法改革，及施政整體滿意度等11領域各分成1題。江啟臣表示，每題從10到0分代表滿意的程度，因此在這個評比中，6分算及格，而這張成績單算是「滿江紅」。

▲國民黨針對蔡英文執政4年來11項領域進行民調。（圖／國民黨提供，下同）

▲國民黨針對蔡英文執政4年來11項領域進行民調。（圖／國民黨提供，下同）

根據民調結果，蔡政府在社福照顧、環境保護及社會安全領域分別拿到6.25分、6.13分與6.12分，江啟臣對此認為這3項「民眾滿意度相對較好」，不過6點幾分也都稱不上高，充其量是「免強及格」。

▲▼國民黨針對蔡英文執政4年來11項領域進行民調。（圖／國民黨提供）

江啟臣對於，蔡政府在保障勞工、經濟發展、青年發展與低薪改善方面，分別僅有5.92分、5.85分、5.88分及5.62分，便直批這結果顯示出民眾對「民生經濟」持續低迷的感受，也讓人想起之前《勞基法》一修再修，所造成的三輸的情境，讓許多企業主感到無所適從，同時讓勞團感覺被背叛的亂象。

江啟臣指出兩岸關係跟外交關係「評分更低」，分別只有5.52分跟5.64分。江認為，蔡英文過一年藉著「習五點」、「反送中」、共諜案與中美對峙的大氛圍，塑造了「辣台妹」氛圍，博得不少掌聲，但當大選激情過去，國人仍得面對「上任四年連丟七個邦交國」的現實，以及更重要的，許多人擔憂區域衝突風險驟升的危險。

▲▼國民黨針對蔡英文執政4年來11項領域進行民調。（圖／國民黨提供）

江啟臣表示，最感慨的是墊底的司法改革，蔡英文總以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但四年後在民眾心中，卻只得到4.96分「死當」的成績。

而在整體施政滿意度上，蔡英文政府拿下6.17分。江啟臣認為，應該是近期防疫情的表現，讓蔡政府得到較高肯定、支持度攀升。但回看過去4年，他們不會忘記曾在街頭吶喊的勞工、曾被粗暴「年改」羞辱的軍公教、忍受不了「用肺發電」的爸爸媽媽，以及被其他許許多多爭議所撕裂的社會。

江啟臣直言，記得蔡英文上任前，強調過要「謙卑、謙卑、再謙卑」，期許自己能領導一個「最會溝通的政府」。只是光看最近紓困帶來的「萬元之亂」，如何造成基層公所人員與民眾的不滿，就知道4年下來，蔡政府離「謙卑」、離「溝通」的距離仍有多遠。

該份民調由國民黨委託TVBS民調中心，分別於5月8日、11日及12日的晚間6時30分至晚間10時15分進行民調，共取得1080份樣本，且於95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0。

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