馬英九籲政府發現金紓困：蔡英文莫讓新任期始於「紓困之怨」

▲前總統馬英九（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌4日提早宣布6日才上路的擴大急難紓困方案，無工作者，讓尚未收到公文的公所一團亂，且該政策申請條件繁雜，也導致民眾詬病，民怨四起。對此，前總統馬英九15日在臉書直批「萬元紓困方案」亂象叢生，政府應該發現金或消費券，520即將到來，總統蔡英文莫讓自己第一任終於紓困之亂，更不要讓第二任始於紓困之怨。

馬英九15日在臉書透露，日前他探訪基層民眾，大家對於「萬元紓困方案」怨聲載道，現場有人懷念消費券，有人主張發現金。馬歸納各方看法，認為紓困向來自「四不一沒有」。

馬英九指出「四不一沒有」包括：「思慮不週」，當前紓困應優於促銷，政府卻舉棋不定；「標準不一」，農、漁、工等各訂標準，引發不公質疑；「準備不足」，方案多又要求不一，基層窮於準備；「協調不夠」，中央部會間、中央地方間均缺事前協調；「沒有效率」，各國紓困都直接發現金，都無我國亂象。

▲馬英九探訪基層民眾。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提到，2008年9月金融海嘯來襲，時任行政院長劉兆玄決定發放每人3600元消費券，用途等同現金，發放當日即達成全民92％的發放率，在當時景氣急凍之下，消費券不僅減輕民眾現金支出壓力，也刺激百業振興，快速安定社會人心。

馬英九直言，反觀這次紓困，地方與中央互槓、各部會不同調，部分縣市甚至怕錯發而不敢發放，民眾也不滿紓困效率並質疑公平性，反而徒增紛擾、擾亂民心；而最新民調顯示，雖然民眾肯定政府防疫作為，卻認為目前紓困方案表現不及格，更有近9成民眾認為政府應該直接發放現金或消費券。

「我多次主張應以排富發現金紓困，可惜政府似乎『以人廢言』，只要是我或國民黨的主張，就不願採納」馬英九呼籲，疫情舒緩只安了民眾一半的心，有效紓困，才能讓民眾完全安心，因此他再次誠懇建議政府，認真傾聽民意，盡快改弦更張，排富普發現金，公平照顧全民。紓困方式一旦簡化，效率跟效果都會出現。

馬英九還說，520即將到來，蔡英文莫讓自己第一任終於紓困之亂，更不要讓自己的第二任始於紓困之怨。