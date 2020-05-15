蔡易餘提案刪除「國家統一」又撤回　 時力開酸民進黨：選前芒果乾、選後撤提案

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘繼提案刪除《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」字眼後，日前再提出《中華民國憲法》增修條文前言修正草案，將條文前言中「國家統一前之需要」的字眼修正為「國家發展之需要」，但15日在立法院會卻自動撤回。對此，時代力量質疑，民進黨「選前芒果乾，選後撤提案」，還點名總統蔡英文應在520的就職演說中，向全體國人說清楚，要如何處理台灣國家定位問題。

蔡易餘日前提出《兩岸人民關係條例》修法，主張應應刪除第1條中「國家統一」4字，並改為「因應國家發展」；第26條之1及第63條中的「國家統一」則改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」，經立法院會8日一讀交付內政委員會審查。

蔡易餘近日再提出《中華民國憲法》增修條文前言修正草案，將條文前言中「國家統一前之需要」的字眼修正為「國家發展之需要」，全案並排入15日立法院會議程。

立法院會15日在處理報告事項時，立法院長游錫堃指出，由於提案的蔡易餘來函撤回，院會無異議做成決定「同意撤回」。隨後，游錫堃請問院會有無異議，與會立委表示無異議，院會作成決定「同意撤回」。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，時代力量15日下午在臉書表達遺憾，表示這項攸關台灣國家未來定位的重大提案，絕對值得在國會殿堂經過朝野嚴肅且充分的討論，而不是因為民進黨團總召柯建銘的個人意志，讓這項重大議題失去討論的機會。

時代力量指出，民進黨選擇在蔡英文520連任就職前撤案，難道是在告訴國際社會，「台灣沒有勇氣與決心追求獨立國格」，眼睜睜看著國家定位倒退嚕。此外，台灣在這波新冠肺炎抗疫中得到全世界的肯定矚目，此刻正值台灣本土認同高漲的時刻，結果民進黨政府卻連大聲說出「我們不想跟中國統一」的勇氣都沒有。

時代力量說明，修憲案必須由個別委員聯署提案、不能由黨團提案，過去時代力量主張的18歲公民權、增修條文刪除「因應國家統一前」等修憲案，也因執政黨杯葛、連署委員不足而無法成案，因此時代力量本次透過支持蔡易餘的提案，表示認同去除憲法上不合理的統一框架，但民進黨在這個關鍵的「憲改時刻」，以及在總統連任就職前夕，撤回了這項理應由朝野共同商討的重大提案。

時代力量表示，對於執政黨撤案、拿台灣主權議題做為表態的工具並不感到驚訝，畢竟這已經屢見不鮮，但時代力量比較在意的是，蔡易餘聲稱「配合政府既定政策」決定撤案，那執政黨的「既定政策」到底是什麼，如果不是選前高喊的「芒果乾」，那就請蔡英文在即將到來的520就職演說中，向全體國人說清楚，要如何處理台灣國家定位問題。

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