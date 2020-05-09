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同婚合法將滿週年！支持度過半　蘇貞昌：一起努力讓台灣更好

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▲同婚合法化將滿一年。（圖／記者季相儒攝）

▲同婚合法化將滿一年。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

同婚合法化24日屆滿一年，行政院8日召開「行政院性別平等會第21次委員會議」，根據最新民調，民眾同意同性伴侶應享有合法結婚權利者將近五成三。行政院長蘇貞昌向各界致謝，強調要一起努力讓台灣更好。

蘇貞昌8日主持「行政院性別平等會第21次委員會議」時表示，我國同性婚姻上路近一年，根據行政院5月4日至6日所辦理的民調顯示，民眾同意同性伴侶應享有合法結婚權利者將近五成三，較107年提升15.1%，「感謝委員及各界堅持做對的事，台灣才會如此美麗」。

蘇貞昌對委員在這2年來從就業、教育、衛生福利及公共參與等面向，協助政府促進、保障性別平等，讓台灣在性別平等的道路上更向前行，並獲得國人及國際肯定。

針對「促進國營事業達任一性別不少於三分之一性別比例」討論案，蘇貞昌表示，請相關部會積極推動，加強培力女性人才，建立人才資料庫，並擴大推薦範圍，鼓勵各事業在推薦人選時考量性別衡平性，積極促進女性決策參與。

有關「行政院及所屬機關(構)辦理職場互助式教保服務及職場附設保母」討論案，蘇貞昌表示，人口問題是國安問題，政府應協助年輕父母減輕育兒負擔，廣設公托機構是蔡英文總統的重大政見，請羅秉成政委協調人事行政總處、教育部盤點，所需空間由機關現有空間調挪，經費由專款支應，直接於行政機關內辦理互動式、互助式的教保服務。

針對「跨部會網路性別暴力防治工作」討論案，蘇貞昌表示，網路性別暴力藉由科技遂行犯罪，影響社會安定、個人權益及孩子成長甚鉅，因此網路性別暴力不容於社會，期待能有效加以遏止，如同當年遏止人口販運。若法有不足應儘快修法、立法，請各部會參考委員所提建議就業管範圍，具體且有效的列出作業進度。

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