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無米樂「崑濱伯」身體欠安在家臥床　總統蔡英文親往探視

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▲總統蔡英文，在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視在家休養的崑濱伯，祝他早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，前往台南後壁崑濱伯住處探視在家休養的崑濱伯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床，總統蔡英文8日下午3時多，在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視，據了解，蔡英文總統與黃偉哲市長，與崑濱伯及家屬互動話家常，停留約20分鐘後離去。

據了解，蔡英文總統在台南市長黃偉哲、國策顧問黃崑虎陪同下，進入崑濱伯住處探病，因是私人行程，及避免影響崑濱伯休養，其他人都沒陪同進去。蔡英文總統一行人約停留20分鐘，才搭車離去。

▲總統蔡英文，在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視在家休養的崑濱伯，祝他早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，蔡英文特地來探視崑濱伯，並與崑濱伯及家屬話家常，崑濱嬸在旁撥弄崑濱伯的手臂，崑濱伯精神就「活」了。蔡英文總總與他都祝福崑濱伯早日康復。

91歲的崑濱伯去年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，目前留職停薪後回家照顧老父親。準副總統賴清德曾在今年1月中來探視過崑濱伯。

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

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