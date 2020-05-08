快訊／蘇貞昌感謝蔡英文：總統交付重任「我一本初衷、全力以赴」

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌8日接下總統蔡英文交付重任，將續任閣揆。蘇貞昌致詞時表示，這一年多來，看到蔡總統的睿智跟勇敢，未來要完成理想，挑戰還有很多，「蔡總統這樣交付重任，我只有一句話，我一本初衷、全力以赴。」

蘇貞昌表示，行政院長是很重的工作，在總統直選後，台灣已經有四位民選總統跟更多的行政院長、任期不一，「蔡總統第二任任期就要開始四年的時候，她特別再一次交代我，擔任行政院長這個重任，我深感任重道遠。」

蘇貞昌回憶，「去年一月，蔡總統請我擔任行政院長組閣的時候，外界並不看好，但是這一年多來，在蔡總統的領導下，我們堵住非洲豬瘟病毒蔓延、守住武漢肺炎疫情的擴散，蔡總統也順利經過黨員初選，並以比第一任多一百二十萬票，歷史上超高票數連任成功，人民給蔡總統最大肯定，這期間我們率領行政團隊，在蔡總統領導下共襄盛舉，深感與有榮焉。」

蘇貞昌指出，疫情衝擊的此時此刻，全世界一百九十個國家，許多國家鎖國封城，學校停課、命令人民不得自由出入，只有台灣不但人民正常生活，學校還能正常上學授課，剛剛完成近十萬人的大會考、順利平安。

蘇貞昌說，全世界有多少人趕回台灣，覺得台灣是最安全的地方，多少人羨慕台灣，多少台灣人覺得做一個台灣人真的幸福，而大家看到全世界媒體，經由這次事件紛紛不斷報導，蔡總統領導國家把台灣做的最好，不但媒體，甚至著名國際期刊，都用總統臉書做封面，蔡總統照片放在最中間最大最漂亮，台灣人都覺得好驕傲。

蘇貞昌強調，多少台灣人拚要讓台灣能在世界被看見，要讓台灣成為世界一席之地、被肯定的國家，「這也是我一生奮鬥的宗旨和目標，今天蔡總統特別交代，這一個重任，這也是過去一年多來，我非常多機會跟蔡總統深談，要利用人民給的機會，把握歷史機運，讓台灣未來這四年長治久安，典章制度台灣方方面面都能夠建設周到美滿。」

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