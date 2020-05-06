　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁將台灣模式投稿到國際期刊。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁將台灣模式投稿到國際期刊。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁6日透過臉書表示，這次把鑽石公主號的「台灣模式」投稿到國際知名期刊，要向世界分享台灣的成功防疫經驗，其中，特別感謝一起完成的專家，以及每一個努力防疫的你和妳。

陳其邁提到，今年二月五日，鑽石公主號郵輪爆發武漢肺炎群聚感染，因將近2700名乘客曾入境台灣，引發國人高度關注。當天，政府開始了防疫大作戰，「我邀集疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院的專家們，一同討論如何因應？這些旅客已離開台灣，人都找不到，如何疫調？很傷腦筋。」

陳其邁說，想到利用大數據方式來進行追蹤研究，請資安處在一天內完成郵輪乘客的電子足跡地圖。接著，針對可能接觸郵輪乘客的民眾，發送細胞簡訊，民眾中有出現呼吸道症狀、或是因肺炎住院的案例，進行一個月的追蹤研究（follow-up study）。

陳其邁指出，如何追蹤鑽石公主號乘客足跡？藉由乘客的手機訊號，資安處在一天內整理並製作出近2700名乘客的電子足跡地圖；至於如何找出可能與乘客接觸過的民眾？透過手機訊號，與基地台等大型數據進行交叉驗證，再藉由手機地理位置定位方式分析，迅速找出有接觸史的627,386名民眾。

針對如何警示這些接觸者？陳其邁解釋，針對這些民眾發送細胞簡訊，提供自主管理、居家檢疫，以及篩檢管道等相關資訊。最後，如果接觸者出現相關症狀，如何掌握？利用健保資料庫，對可能的接觸者進行健康狀態追蹤。一旦這些接觸者，出現肺炎相關症狀，則進行篩檢。

陳其邁感嘆，幸好，到2月29日為止，接受PCR檢測的67位接觸者，結果都是陰性，至3月10日，這些接觸者中，少於一般人口中會出現相關症狀的比率，「傳統的流行病接觸者追蹤，是透過特定社區或特定族群作為樣本，針對感染及健康狀況進行調查，並無法應付像鑽石公主號乘客沒有固定居所、行蹤難以掌握的情況。」

陳其邁說明，大數據分析、智慧接觸追蹤技術、細胞簡訊警示，結合健保資料庫並加上將可能病例，進行檢測或隔離，利用這些措施，比傳統的流行病接觸者追蹤方式，更聰明而且有效率。

陳其邁感性說道，「這次把台灣模式投稿到國際醫學期刊，今天正式刊出。防疫是團隊作戰，特別感謝一起完成的疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院等專家，以及每一個努力防疫的你／妳。」

ET快訊
刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」　搶匪嚇傻逃到小琉球
周揚青被酸「這麼快就找新男友」　酒吧拍美照洩關係…老闆爆是高
快訊／印尼東部班達海　晚間發生規模7.3地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」

加碼1萬紓困首日　衛福部：申請案共10313件

罷韓投票所最新進度96.6%　中選會：差62所未完成洽借

就在今夜！Wecare高雄立起「拆不掉的罷韓看板」　投影大樓外牆繼續罷

王炳忠稱「台灣何來總統」挨批　轟陳柏惟垃圾、沒種

紓困亂象／行政院急搶功基層來承擔　公所人員累爆：四月起每天加班4小時

紓困加碼首日 新北1.4萬人申請　成功率10%原因曝光

非營利幼兒園總數六都倒數第2　中市府：明年再增加9間

吳敦義人馬回來了　江啟臣為後罷韓舖路？

助理飆罵邱泰源髒話丟公文　莊競程致歉：加強團隊管理

OMA操刀設計「第11街大橋公園」 　在堤岸上水面用雙橋打造河上X圖騰

誰說愛情摩天輪沒人投資？高市府「打臉」港務公司：掩飾怠惰

澎澎灘迎燕鷗遷徙季　澎湖縣政府棲地整治清除13噸漂流物

海爾希宣布捐10萬份口罩助防疫　「希望和前線醫護一同貢獻心力」

長征五號B搭載「柔性充氣式貨物返回艙試驗艙」　返回出現異常

陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」

中職／王威晨單場5安生涯新高　兄弟18比8賞統一4連敗

中職／郭阜林雙響砲　統一獅連13場開轟破隊史平聯盟紀錄

中國大使：戰勝疫情前「不會邀請WHO國際專家」調查病毒源頭

牡蠣＝壯陽？醫曝5大公認「性迷思」…食物外形刺激思想變化

政治熱門新聞

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次看

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

哪個紓困金適合你？　10個QA快速了解

即／1萬元紓困補助起跑　區公所爆300公尺人龍

紓困簡化手續「3證明免帶」政府幫你查

1萬元紓困補助今開跑　一圖看4項條件

中尉排長輕生旅長竟稱「很倒楣」

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

新北區長群轟中央紓困匆促上路　侯友宜霸氣扛責

星聚點裁員！資遣費還要「分期付款」

駭客攻擊企業　國安官員曝「目標是5/20」

藍民調曝80萬市民支持罷韓　160萬人願意出門投票

民進黨編二備金4300萬罷韓！藍轟綠作秀過頭

更多熱門

相關新聞

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

新冠肺炎疫情肆虐全球，但就在國際社會要求獨立調查的呼聲越高之際，中國駐瑞士日內瓦聯合國總部大使陳旭今日就指出，在疫情結束前，中國都不會邀請國際專家調查病毒的源頭。

口罩可網購「釣魚簡訊竟趁機詐騙」　健保署急提醒

口罩可網購「釣魚簡訊竟趁機詐騙」　健保署急提醒

藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現

藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現

大媽雙手空辦紓困　聽職員解說還火大飆髒話

大媽雙手空辦紓困　聽職員解說還火大飆髒話

WSBL／感謝防疫讓台灣全球獨步

WSBL／感謝防疫讓台灣全球獨步

關鍵字：

陳其邁國際期刊台灣模式防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面