陳其邁投稿國際期刊：因為有你們！才有讓世界稱羨的「台灣模式」





▲陳其邁將台灣模式投稿到國際期刊。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁6日透過臉書表示，這次把鑽石公主號的「台灣模式」投稿到國際知名期刊，要向世界分享台灣的成功防疫經驗，其中，特別感謝一起完成的專家，以及每一個努力防疫的你和妳。

陳其邁提到，今年二月五日，鑽石公主號郵輪爆發武漢肺炎群聚感染，因將近2700名乘客曾入境台灣，引發國人高度關注。當天，政府開始了防疫大作戰，「我邀集疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院的專家們，一同討論如何因應？這些旅客已離開台灣，人都找不到，如何疫調？很傷腦筋。」

陳其邁說，想到利用大數據方式來進行追蹤研究，請資安處在一天內完成郵輪乘客的電子足跡地圖。接著，針對可能接觸郵輪乘客的民眾，發送細胞簡訊，民眾中有出現呼吸道症狀、或是因肺炎住院的案例，進行一個月的追蹤研究（follow-up study）。

陳其邁指出，如何追蹤鑽石公主號乘客足跡？藉由乘客的手機訊號，資安處在一天內整理並製作出近2700名乘客的電子足跡地圖；至於如何找出可能與乘客接觸過的民眾？透過手機訊號，與基地台等大型數據進行交叉驗證，再藉由手機地理位置定位方式分析，迅速找出有接觸史的627,386名民眾。

針對如何警示這些接觸者？陳其邁解釋，針對這些民眾發送細胞簡訊，提供自主管理、居家檢疫，以及篩檢管道等相關資訊。最後，如果接觸者出現相關症狀，如何掌握？利用健保資料庫，對可能的接觸者進行健康狀態追蹤。一旦這些接觸者，出現肺炎相關症狀，則進行篩檢。

陳其邁感嘆，幸好，到2月29日為止，接受PCR檢測的67位接觸者，結果都是陰性，至3月10日，這些接觸者中，少於一般人口中會出現相關症狀的比率，「傳統的流行病接觸者追蹤，是透過特定社區或特定族群作為樣本，針對感染及健康狀況進行調查，並無法應付像鑽石公主號乘客沒有固定居所、行蹤難以掌握的情況。」

陳其邁說明，大數據分析、智慧接觸追蹤技術、細胞簡訊警示，結合健保資料庫並加上將可能病例，進行檢測或隔離，利用這些措施，比傳統的流行病接觸者追蹤方式，更聰明而且有效率。

陳其邁感性說道，「這次把台灣模式投稿到國際醫學期刊，今天正式刊出。防疫是團隊作戰，特別感謝一起完成的疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院等專家，以及每一個努力防疫的你／妳。」