中國大使：戰勝疫情前「不會邀請WHO國際專家」調查病毒源頭

▲WHO還在等待北京的邀請。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，但就在國際社會要求獨立調查的呼聲越高之際，中國駐瑞士日內瓦聯合國總部大使陳旭今日就指出，在疫情結束前，中國都不會邀請國際專家調查病毒的源頭。

據《法新社》報導，世界衛生組織（WHO）正在等待北京的邀請，要到中國進行新冠肺炎源頭的調查。但陳旭在記者會上指出，目前的首要任務是戰勝疫情，焦點應該要放在如何抗疫，直到中國獲得最終的勝利之前，都不會邀請國際專家調查源頭。

陳旭強調，他們並不是不希望調查病毒的源頭，因為這不僅能夠幫助國際社會進行相關工作，還能為未來的公共衛生事件提前做好準備。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日狂轟，有「大量證據」顯示，新冠肺炎病毒源起武漢實驗室。對此，中國外交部發言人華春瑩今（6）日怒批對方根本空口說白話，「蓬佩奧先生反覆地講，但他就拿不出證據來，因為根本就沒有。」

華春瑩認為，源頭的問題上應該交給科學家、醫療專家去回答，而不是由「出於政治的需要去繼續撒謊」的政客們。最後她奉勸，美國國內的一些人「千萬不要入戲太深」，因為這齣甩鍋的大戲，已經嚴重的劇透，再繼續演下去就沒有意思了。

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）



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