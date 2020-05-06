　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中黃衣女子怒罵承辦員。（圖／東森新聞）

▲台中黃衣女子怒罵承辦員。（圖／東森新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中央擴大急難紓困方案受理申請首日，台中潭子區公所一名黃衣女子，一大早雙手空空準備來辦紓困方案，當承辦員仔細和她解說時，未料她突然大小聲「怎樣！告我啦」，過程還對男職員飆了幾句日文髒話，對方瞬間上前拍桌互嗆，場面相當火爆。

中央針對未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，收入存款等經計算款低於門檻，每戶加發急難紓困金1萬元。不過相關申請規範複雜，各地區公所首日湧入大批民眾，現場亂成一團，甚至一度有火爆場面。

請繼續往下閱讀...

▲▼台中黃衣女子怒罵承辦員。（圖／東森新聞）

據《東森新聞》報導，台中一名身穿黃色上衣的大媽，疑似聽到政府要發錢，今（6）日上午就兩手空空衝到潭子區公所，準備辦理紓困方案，但當承辦女職員耐心向她細說還需要準備相關文件時，她便不耐煩大呼小叫「怎樣！告我啦！我想被關啦，怎樣」。

更誇張的是，黃衣女子還向一旁的男職員飆了四個字的日文髒話，讓對方氣得上前拍桌互嗆「你罵什麼！」。男職員更氣到差點將手機砸向女子，未料對方還不斷挑釁「你丟啊！有種就丟啊」，場面相當火爆。

黃衣女子無理取鬧的行徑，讓一旁也要辦理紓困方案的民眾看不下去，上前狂嗆「你不要浪費大家時間好不好」，沒想到對方卻裝作聽不到，碎念「我聽不到啦！我耳聾啦」，最後才摸摸頭裝傻離去。

▲▼台中黃衣女子怒罵承辦員。（圖／東森新聞）

►母親節超殺禮物！青春露6折超低價快搶～

ET快訊
劉樂妍砸百萬拍自創曲《CHINA》MV！遭外流崩潰喊：我要扔
清秀陸男街頭「護女友」一打十！戰鬥力爆表1人倒血泊…判決出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

史前海上霸主「滄龍」登大銀幕　來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力

下周進入四星逆行！12星座「殘爆又激烈的1周」…天蠍小心被仇恨蒙蔽

1萬紓困金我能領嗎？衛福部設Q＆A專區「常見問題一次解」

NCC開鍘新聞血腥暴力違分級！三立+TVBS罰80萬、17家頻道發函改進

Donald Judd堆疊藝術：紐約現代藝術博物館大師回顧

面無表情的人像雕塑！Salman Khoshroo新作《白上白》純色油彩將情緒封藏

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

史前海上霸主「滄龍」登大銀幕　來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力

下周進入四星逆行！12星座「殘爆又激烈的1周」…天蠍小心被仇恨蒙蔽

1萬紓困金我能領嗎？衛福部設Q＆A專區「常見問題一次解」

NCC開鍘新聞血腥暴力違分級！三立+TVBS罰80萬、17家頻道發函改進

Donald Judd堆疊藝術：紐約現代藝術博物館大師回顧

面無表情的人像雕塑！Salman Khoshroo新作《白上白》純色油彩將情緒封藏

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

阿金一見路人便衝上去「愛的抱抱」　暖心行為背後有洋蔥

桃園派遣工嗑毒　「正義哥」老闆拿球棒狂敲：敢在我公司做壞事的下場

30%神秘感最迷人！超狂3招教你「抓準曖昧距離」...看光反而秒冷

中職／統一獅游擊手受詛咒？ 　誰守都會失誤

保護台灣國門先做好防疫　藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現

白家綺「辣秀長腿」生3個還美炸 　女兒傳訊「想念妳」逼落淚

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

單人699元！六福萬怡推週末限定「港式吃到飽」

加碼1萬紓困首日　衛福部：申請案共10313件

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

訂餐碰上超吐血都市傳說！他氣炸勸世

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

快訊／沒有+0　今新增1例新冠肺炎

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

又見陰轉陽！30歲女倦怠

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

更多熱門

相關新聞

WSBL／感謝防疫讓台灣全球獨步

WSBL／感謝防疫讓台灣全球獨步

因為疫情的關係，世界各國女籃提前結束或是無法展開賽季，讓5月6日開季的WSBL成為「世界唯一進行的女籃聯賽」。邁入第2年行銷的行銷單位展逸國際也對此下了很大的功夫，效仿中華職棒擺設人形加油立牌，不僅激勵球員，也要感謝第一線防疫人員的努力，讓賽事得以順利進行。

紓困急搶功基層來承擔　公所人員嘆：每天加班4小時

紓困急搶功基層來承擔　公所人員嘆：每天加班4小時

紓困加碼首日 新北1.4萬人申請　成功率10%原因曝光

紓困加碼首日 新北1.4萬人申請　成功率10%原因曝光

紓困申請疑惑多？衛福部Q&A專區解答常見問題

紓困申請疑惑多？衛福部Q&A專區解答常見問題

博明稱「李文亮是五四精神繼承人」　華春瑩回應！

博明稱「李文亮是五四精神繼承人」　華春瑩回應！

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19台中

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面