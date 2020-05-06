有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

▲台中黃衣女子怒罵承辦員。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中央擴大急難紓困方案受理申請首日，台中潭子區公所一名黃衣女子，一大早雙手空空準備來辦紓困方案，當承辦員仔細和她解說時，未料她突然大小聲「怎樣！告我啦」，過程還對男職員飆了幾句日文髒話，對方瞬間上前拍桌互嗆，場面相當火爆。

中央針對未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，收入存款等經計算款低於門檻，每戶加發急難紓困金1萬元。不過相關申請規範複雜，各地區公所首日湧入大批民眾，現場亂成一團，甚至一度有火爆場面。

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據《東森新聞》報導，台中一名身穿黃色上衣的大媽，疑似聽到政府要發錢，今（6）日上午就兩手空空衝到潭子區公所，準備辦理紓困方案，但當承辦女職員耐心向她細說還需要準備相關文件時，她便不耐煩大呼小叫「怎樣！告我啦！我想被關啦，怎樣」。

更誇張的是，黃衣女子還向一旁的男職員飆了四個字的日文髒話，讓對方氣得上前拍桌互嗆「你罵什麼！」。男職員更氣到差點將手機砸向女子，未料對方還不斷挑釁「你丟啊！有種就丟啊」，場面相當火爆。

黃衣女子無理取鬧的行徑，讓一旁也要辦理紓困方案的民眾看不下去，上前狂嗆「你不要浪費大家時間好不好」，沒想到對方卻裝作聽不到，碎念「我聽不到啦！我耳聾啦」，最後才摸摸頭裝傻離去。

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