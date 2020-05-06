保護台灣國門先做好防疫　藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現

▲藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

藍營桃園市議員吳嘉和6日於市政總質詢中，稱許市長鄭文燦的防疫工作，做得非常好，尤其桃園是國都之門，桃園做好防疫，就會讓病毒不會侵入台灣。鄭文燦表示，作為防疫的第一線，桃園收治超過90位病例，占全國約2成多，雖然整體負擔重，但防疫表現有相當水準，市府會持續戒慎恐懼，全力以赴面對疫情。

鄭文燦也特別感謝疫情期間基層的公務員，包括里幹事、社工人員、各衛生所的公衛護士等第一線防疫人員，防疫期間尤其辛苦。目前里幹事照顧每名居家檢疫個案，可獲得800元，而消防局同仁載送確診案例者，也會發放防疫慰勞金5,000元，並休假5日，一般支援者，則發放3,000元，未來則會訂立協助紓困的社政人員獎勵辦法，希望全力支持防疫同仁。

吳嘉和說，今年2020年疫情成為全球問題，對於中央從 2月27日發布各項防疫措施到今天，肯定市長鄭文燦的防疫工作做的非常好，各界有目共睹。

鄭文燦表示，防疫要成功到位，一方面須配合中央流行疫情指揮中心的指示，提高執行率；另一方面則須補足中央政策不足之處，並設想未來發生的狀況，進行超前部署。整體來說，桃園自今年1月29日召開防疫會議迄今已達一百天，作為防疫的第一線，也收治超過90位病例，占全國約2成多，雖然整體負擔重，但防疫表現仍有相當水準，市府會持續戒慎恐懼，全力以赴面對疫情。

►我沒有遲到，是時間遲到了！