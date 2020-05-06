又是269旅！排長疑遭霸凌輕生　洪慈庸不能接受…嗆國防部只會說「已在調查」





▲洪慈庸。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

陸軍269旅上月爆出一名黃姓中尉排長在營區輕生，家屬事後出面控訴軍方霸凌，並寫信向總統蔡英文陳情。對此，洪仲丘的姐姐、立法院顧問洪慈庸表示，看完國防部的答詢仍不知所云，開啟大門讓家屬能得到真相，這些要求一點都不過分。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長4月16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，其同僚事後在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

而時代力量立委邱顯智6日上午陪同家屬召開「誠實面對，還原真相」記者會，要求國防部即刻調查黃中尉死因。

▲時代力量「誠實面對 還原真相」記者會，圖中高舉標語的兩人分別為269旅黃中尉媽媽、姐姐。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

在記者會中，黃姓中尉排長的姐姐表示，軍方在事後針對269旅的官兵進行問券調查，結果竟聲稱軍中這有霸凌這件事情，「帶這樣的風向非常可惡」，難道長期工作的壓力會是假的嗎？且弟弟常要一個人做五個人的工作，上士與下士還要聯合整人，裝備有問題還要自掏腰包，但在軍中代墊的行為卻是違法的，然而軍方確允許這樣的事情發生，實在是太可悲。

除此之外，黃姊姊指出，弟弟曾向她說，自己有一台腳踏車在營中不見，長官卻毫無作為地稱「這是常態」，甚至買了第二輛腳踏車後煞車還被剪斷，簡直可惡至極。此外，因為自己的弟弟是過敏體質，長官卻直到衍生出蜂窩性組織炎後，才允許他去看醫生，「開會言語修理他，裝備有缺失叫他補錢」，甚至常常工作到凌晨兩三點，269旅真的是太可惡。

▲269旅黃中尉的媽媽和姐姐控訴軍方霸凌，召開記者會時落下難過眼淚。（圖／記者屠惠剛攝）

誇張的是，黃姐姐控訴，269旅旅長在頭七赴靈堂致意時，竟當場說出「我有點倒楣，發生這樣的事會影響軍中士氣」，讓她落淚痛批，「那我弟弟呢？生命沒有了，你們要還給我嗎？」

而黃媽媽則痛批，從4月15日到今天的記者會前，家屬都沒有接到任何國防部的說明，「難道要讓中尉排長就這樣枉死嗎？」希望軍方可以給家屬真相與真理，不要讓自己的兒子死不瞑目。

針對疑似發生軍方霸凌事件，導致269旅黃姓中尉排長輕生，洪慈庸6日下午表示，今日國防外交委員會安排國防部對「軍風紀案、自殘防治」來報告，她讀完14頁報告，以及看到國防部詢答，認為還是不知所云。

「關於269旅幾起不幸案件，國防部說的深切檢討是什麼？結構性問題又是什麼？」洪慈庸提到，她很不能接受的是，為什麼國防部對於同袍自傷都沒有積極想要了解、解決的作為？所有的疑問就是只有一句「檢調已經在調查。」

洪慈庸說，那國防部自己呢？同袍發生甚麼事？怎麼發生的？是什麼問題讓同袍走上末路？不僅近期黃中尉的案件，先前謝中士在1月離世，到4月底才被認為要認真查，「如果國防部認為有結構性問題，這種態度怎麼能解決結構性問題？」

不過洪慈庸也指出，部分人士不要想趁亂模糊焦點，鼓譟著要「恢復軍事審判制度」，如果到過去關起大門、蓋上黑布的封閉狀態，對軍中文化的改善只是大走回頭路，「別忘記過去軍檢時期種種憾事的發生，才是軍紀渙散的體現，當時更是受到軍檢所掩護。」

洪慈庸強調，開啟大門讓家屬能得到真相，這些要求一點都不過分，更不需要靠著恢復軍審來達成。

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