「不要讓我兒子死不瞑目」　中尉排長母親控訴：國防部至今未向家長說明

▲時代力量立委邱顯智召開「誠實面對，還原真相」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍269旅上月爆出一名黃姓中尉排長在營區輕生，家屬事後出面控訴軍方霸凌，並寫信向總統蔡英文陳情，這也是269旅自去年9月起，發生的第三起官士兵自傷事件。對此，時代力量立委邱顯智6日上午陪同黃姓中尉家長召開記者會，家屬表示至今都沒有接到任何國防部的說明，「難道要讓中尉排長就這樣枉死嗎」，希望軍方可以給家屬真相與真理，不要讓自己的兒子死不瞑目。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長上月16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，其同僚事後在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。對此，邱顯智6日上午陪同家屬召開「誠實面對 還原真相」記者會，要求國防部即刻調查黃中尉死因，誠實面對這起不幸事件，還給家屬一個公道。

▲269旅黃姓中尉媽媽。（圖／記者屠惠剛攝）



黃媽媽崩潰地表示，她在4月15日仍與自己的兒子通過電話，沒想到在隔天的晚上6點3分就接到軍中的通知，得知「黃姓中尉排長在軍中上吊身亡」，這讓家屬情何以堪。她痛批，從4月15日到今天的記者會前，家屬都沒有接到任何國防部的說明，「難道要讓中尉排長就這樣枉死嗎」，希望軍方可以給家屬真相與真理，不要讓自己的兒子死不瞑目。

黃媽媽說，自己的孩子是一位軍官，軍中有東西要修繕錢不夠用，兒子還叫她匯2000元給他，說是維修廠的經費，軍方竟然要自己的兒子去補這個錢，讓她疾呼「我希望給我真相，我不要讓我兒子死不瞑目」，軍方只說會有喪葬補助費、從優撫卹，但到目前為止仍然沒有拿到軍方任何一毛錢。

律師曾威凱表示，這案子凸顯出軍方的末梢神經已經失去知覺，在一個旅裡面這不是個案，已經是第三次發生意外，軍方如果真的有調查好、做相關處理，這次事件就不會發生。曾威凱說，國防部很急切想要請家屬提供資料，但是以軍方現在的狀況，家屬真的很難信任軍方的調查，不敢期待讓這些軍官會好好調查自己。

▲269旅黃姓中尉姊姊。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智表示，總統蔡英文已經指示行政院政務委員羅秉成主責調查，以羅秉成過去在律師界的經驗，比起軍方的處理態度，家屬更能相信在羅秉成的主責下，能夠有比較公正客觀的調查。

邱顯智也譴責，軍方在偵查不公開的狀態下，任意曲解證據，特別是黃姓中尉的手中寫了一個人名，軍方竟解讀為是「隔天待命班的人」，但實際狀況根本不是如此。

邱顯智呼籲，國防部應該誠實面對，撤底檢討軍中文化，讓這次的犧牲能夠有所代價，也希望大家持續幫忙家屬發聲，一方面要求國防部徹底了解個案的真相，也讓結構性因素能夠徹底改變。

黃媽媽表示，事發後軍方一直在打壓家屬，家屬若不發聲，軍方就以為整件事可以低空飛過，但家屬只是不希望國軍形象被汙衊，但在不得不的情況下來向邱顯智陳情，希望透過記者會把真相找出來，讓兒子縱使犧牲，也能夠是「前人種樹，後人可以乘涼」，讓憾事不要再度重演。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



其他人也看了這些…

►殺警無罪仍50萬交保！曾判殺人魔「3個死刑」 法官卓春慧回應了

►蘇貞昌重話回應「殺警無罪」：失望錯愕，一個醫生鑑定就夠了？

►殺警無罪50萬交保！嘉檢「2度抗告」4關鍵理由曝光

更多熱門新聞…

►藍委萬美玲提案修刑法 犯重罪精神病患「監護期間至少10年以上」

►蔡英文、蘇貞昌批殺警判決 王婉諭嘆不合適：發生此案「部會沒責任嗎？」

►僅1名醫師鑑定殺警嫌精神狀況 監委：預算不足無法貨比三家